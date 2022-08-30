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SHOW TV'de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin 475'inci bölümünde 16 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili şok bir iddia ortaya atıldı.

Gamze Sakallıoğlu, 24 Ocak 2022'de Bodrum'da esrarengiz bir şekilde evinde ölü bulundu. Annesi Turcen Sakallıoğlu ile babası Mehmet Halil Sakıllıoğlu, cinayetin aydınlatılmasına yardımcı olunması amacıyla Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'ye başvurdu.

Sakallıoğlu ailesiyle aynı köyde yaşayan tanık Müzeyyen, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'nin canlı yayınına bağlanarak izleyicileri şoke eden bir iddiada bulundu. Müzeyyen, Gamze Sakallıoğlu'nu annesi Turcen Sakallıoğlu ile babası Mehmet Halil Sakallıoğlu'nun öldürdüğünü duyduğunu söyledi.