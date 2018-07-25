Ankara Altındağ Karacaören Mahallesi’nin maskotu olan sokak köpeği Garip, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı, başından ağır yaralandı. Devreye giren Mahalle Muhtarı Songül Akbaş, Garip’in hayatını kurtardı.

Habertürk'ten Fırat Tur'un haberine göre, uzun bir süredir Karacaören Mahallesi’nde yaşayan sokak köpeği Garip, sevimliliği ile kısa sürede mahalle sakinlerinin maskotu oldu. Başta çocuklar olmak üzere herkes onunla ilgilendi, sevdi. Ancak Garip, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Başından ağır yaralandı. Mahalle Muhtarı Songül Akbaş, Garip’i yerde hareketsiz yatarken gördü. Başından aldığı ağır darbeler sonucu ölmek üzereydi.

Akbaş hemen Altındağ Belediyesi’ni aradı. Belediye’nin veterinerleri kafasından ağır yaralanan Garip’e müdahale etti. Tedavisi tamamlanan Garip yeniden “evine”, Karacaören Mahallesi’nin sokaklarına döndü. Şimdi sağlığı iyi olan sevimli köpek, mahallenin maskotu olmaya devam ediyor.

“BİZİ GÖRÜNCE BOYNUMUZA ATLAR”

Muhtar Songül Akbaş, Garip’in özellikle çocuklar tarafından çok sevildiğini söyledi. Köpeğin, kendilerini her gördüğünde boyunlarına atladığını belirten Akbaş, “Onu yaralı bir halde görünce hemen belediyeye haber verdik. Belediye ekipleri tedaviye götürürken de ‘Mutlaka geri bizim sokağımıza bırakın’ diye uyardık. Garip’e kimin zarar verdiğini bilmiyoruz. O bizim maskotumuz” dedi.

Garip’in aşıları belediye tarafından yapılıp, kısırlaştırılmış ve kulak küpesi takılmış bir sokak köpeği olduğunu belirten Altındağ Belediyesi Veteriner Hekimi Emre Çınar, “Başından ciddi bir biçimde yaralanmıştı. Muhtarımız bize konu ile ilgili bilgi verdi. Köpeği hemen bulunduğu yerden alıp kafasına dikiş attık ve gereken tüm tedavilerini yaptık. Tedavisi tamamlandıktan sonra da aldığımız yere geri bıraktık. Köpeğimiz şu anda sağlıklı bir biçimde hayatına devam ediyor” dedi. Vatandaşlardan ve mahalle muhtarlarından gelen ihbarların hayat kurtarabilecek kadar önemli olduğunu da sözlerine ekleyen Çınar, “Vatandaşlarımızın olumlu işbirliği bizim için çok önemli. Kendilerinden bu konuda duyarlılık bekliyoruz” dedi.

“MERHAMETLİ İNSANLARA İHTİYACIMIZ VAR”

Altındağ'da doğaya ve hayvanlara sevgi dolu yaklaşan bir nesil yetiştiğini söyleyen Belediye Başkanı Veysel Tiryaki de, “Sokak hayvanlarımız da türlü sıkıntılar çekiyor. Onlar da can taşıyor. Altın kalpli Altındağlı kardeşlerim sokaktaki canlılardan da merhametini esirgemeyecektir. Bizim merhametli insanlara ihtiyacımız var. Doğaya ve hayvanlara yararı dokunacak çalışmalarımız sürecek” diye konuştu.

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