Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Gazi astsubay tedavisinin ardından memleketine döndü

Hatay'ın Amanos Dağları'nda arazi taraması yaparken terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu gazi olan Astsubay Çavuş Emre Çalık, tedavisinin ardından memleketi Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine döndü

gazi astsubay çavuş emre çalık
HABERTURK.COM

Hatay'ın Amanos Dağları'nda arazi taraması sırasında tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucunda iki ayağını kaybeden Astsubay Çavuş Emre Çalık, 43 günlük tedavinin ardından memleketine döndü.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Hatay'ın Amanos Dağları'nda terör örgütü PKK'ya karşı 7 Aralık 2019 tarihinde arazi taraması yapan Astsubay Çavuş Emre Çalık'ın (26) da aralarında bulunduğu 3 asker, tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralandı.

Dörtyol Jandarma Komando Tugayı'nda görevli Çalık, hain tuzağın ardından GATA'da tedavi altına alındı. İki bacağını kaybeden Astsubay Çavuş Emre Çalık, tedavisinin ardından memleketi Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine döndü.

Gazi Çalık'ı, Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Muhammet Balta ve askeri yetkililerin de aralarında bulunduğu kalabalık bir topluluk karşıladı. Trabzon Havalimanı'nda karşılanan gazi Emre Çalık, Hürriyet Mahallesi'ndeki evine getirildi.

 

 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Osmanlı padişahı III. Mustafa İstanbul'da yaptırdığı 5 caminin ismini böyle kaptırmış
GÜNDEM5 cami yaptı hepsinin ismini kaptırdı!
Kayıp Buse’nin doğum gününde yürek burkan kutlama
GÜNDEMBuse için yürek burkan doğum günü
Okmeydanı'nda metrobüsler çarpıştı
GÜNDEMOkmeydanı'nda metrobüsler çarpıştı
SON DAKİKA KAN DONDURAN MESAJ! Takdir belgesi almış! Oğlunu öldürmüştü! Yürek yakan mesaj!
GÜNDEMOğlunu öldürmüştü! Kahreden son mesaj!
SON DAKİKA HAVA DURUMU! Meteoroloji'den önemli uyarı! Yurt genelinde sağanak ve kar!
GÜNDEMMeteoroloji uyarıyor! Sağanak ve kar geliyor!
Son depremler - 19 Ocak 2020 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
GÜNDEMSon depremler listesi - 19 Ocak
Son dakika... Tokat'ta Yazmacılar Hanı'nda yangın
GÜNDEMTokat'ta han yangını!
Üzengili çığ şehitleri, dualarla anıldı
GÜNDEMÇığ şehitleri, dualarla anıldı
Şişli'de silahlı kavga: 2 kadın yaralandı
GÜNDEMŞişli'de silahlı kavga: 2 kadın yaralı
Tartıştığı kadının kaburgasını kıran akademisyene istenen ceza belli oldu
GÜNDEMİşte kaburga kıran akademisyene istenen ceza!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X