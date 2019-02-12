Olay, öğle saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Özel halk otobüsünün geçişi sırasında caddedeki kanalizasyon hattında büyük gürültüyle patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte rögar kapağı yerinden fırlayıp, olay sırasında caddeden geçen özel halk otobüsünün altına çarptı. Paniğe kapılan sürücü ani fren yaparken otobüsteki 2 yolcu yaralandı. Patlamada çevredeki ev ve iş yerlerinde de büyük hasar oluştu. Bazı ev ve iş yerlerinin duvarları yıkıldı.

Mahalleye yakın birçok bölgeden duyulan patlamanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bölgede itfaiye ve GAZDAŞ ekipleri incelemede bulundu. İlk incelemede, patlamaya kanalizasyon hattında sıkışan metan gazının neden olduğu belirtildi.

VALİLİK: DOĞALGAZ KAYNAKLI

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "iki ayrı patlamanın ilk belirlemelere göre doğalgaz kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. İki olayda 4' ü hafif 6 kişi yaralanmıştır" denildi.

Mahalledeki tüm rögar kapakları açılarak havalandırma yapıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.