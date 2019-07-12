Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemSON Dakika haberleri: Gaziantep'te limon yüklü TIR devrildi: 3 ölü

Gaziantep'te limon yüklü TIR devrildi: 3 ölü

DHA

Gaziantep’te, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi.

gaziantep kaza

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunun 6'ıncı kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden sürücüsü henüz öğrenilemeyen 76 AD 438 plakalı limon taşıyan TIR, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, orta refüjdeti bariyerlere çarparak devrildi. Kazada, ters dönen TIR’da bulunan Ömer Koçak (21),Necati Er (42) ve Murat Güraras hayatını kaybetti.

Karayolundaki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen TIR’dan çıkarılan 3 kişinin sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım her iki yönden kontrolle şekilde sağlandı.

Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Numan Kurtulmuş'tan CHP'ye hodri meydan!
GÜNDEMKurtulmuş'tan CHP'ye hodri meydan!
Bekçilik sınav belgesi nasıl alınır? 2019 Bekçilik sınav yerleri sorgulama ekranı
GÜNDEMBekçilik sınav belgesi nasıl alınır?
Kocasını öldüren kadına 15 yıl hapis cezası
GÜNDEMKocasını öldüren kadının cezası belli oldu
SON DAKİKA HABERİ! Pucca'ya hapis cezası tartışılıyor! Pucca'ya ne oldu?
GÜNDEMCaydırıcı mı orantısız mı?
Akademi tartışıyor! Notun cezası hapis mi?
GÜNDEMAkademi tartışıyor! Notun cezası hapis mi?
YKS Üniversite sonuçları ne zaman açıklanacak? Süre azaldı! 2019 YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
GÜNDEMYKS Üniversite sonuçları ne zaman?
Kamyon tekerleği çarpan çocuğun sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama
GÜNDEMAnne ve oğlu dehşeti yaşamıştı... Hastane son durumu ...
Burdur'da fayton yasağı kararı
GÜNDEMBurdur'da fayton yasağı kararı
Ankara'da uyuşturucu operasyonuna 8 tutuklama
GÜNDEMAnkara'da uyuşturucu operasyonunda tutuklama kararı
FETÖ sanığı eski uzman çavuşa hapis cezası
GÜNDEMEski uzman çavuşa hapis

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X