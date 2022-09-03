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Gaziosmanpaşa'da hafriyat çalışmasında yol çöktü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da inşaat çalışması sırasında hafriyat toprağı alınırken yol çöktü

Gaziosmanpaşa'da hafriyat çalışmasında yol çöktü
Gaziosmanpaşa'da hafriyat çalışmasında yol çöktü
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DHA

Gaziosmanpaşa'da hafriyat çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi.

Karayolları Mahallesi'nde başlanılan inşaat çalışmalarında hafriyat toprağı alınırken, yolda çökme oldu. Çökme sırasında yol kenarında bulunan otobüs durağı da hasar gördü. Gaziosmanpaşa Belediyesine bağlı ekipler alanda tedbir aldı. Çökme sırasında otobüs durağında kimsenin olmaması olası facianın önüne geçti.

Mahalle sakini Yusuf Bulut, "İlk başta insanlar 'toprak altında bir var mı?' diye korktu. Duyduğumuz kadarıyla bir şey yok. Lakin tehlike arz ediyor. Can kaybı da olabilirdi. Bu kazıyı bu kadar derin yapmanın ne anlamı var. Temel kazısının bu kadar derin olması bir facia." dedi.

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