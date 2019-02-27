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"CUMHURBAŞKANIMIZ BURAK'IN SAĞLIĞINI SORDU"

Gazetecilerin, "Demet Hanım 5’i bir yerde alıp geleceğini söyledi. 5’i bir yerde beklediğiniz halde getirmeyen oldu mu?" sorusuna, "Yok ya beklemiyorsun bir şey. İnsanlar sevincine ortak olsun. Bir hayırlı olsun demeleri insanın hoşuna gidiyor. Tanıdığım tanımadığım, başka küs olduğum görüşmediğim insanlar da aradı. Mutluyum o yüzden" demesi üzerine "Mesela kim?" diye soruldu. Alişan, "Çok fazla görüşmesekte aynı camianın içinde olduğumuz Hülya Avşar mesaj attı. Gülben Ergen ile çok yakın arkadaş değiliz ama mesaj attı. Sayın Cumhurbaşkanımız aradı. İsmini, boyunu, kilosunu, sağlığını ve Buse’yi sordu. Hayırlı olsun dileklerini söyledi" dedi. Gazetecilerin, "Eski dostlarınız Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül tebrik mesajı attı mı?" sorusuna Alişan, "Bu konulara girmek istemiyorum" diyerek salona geçti.