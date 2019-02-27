Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Kenan Erçetingöz'e meslekteki 40. yılına özel Sibel Can, Erkan Petekkaya, Beyazıt Öztürk, Sinan Akçıl ve Orhan Gencebay tarafından sürpriz ödül verildi. 19 yıldır Gurme Kurulu tarafından özenle seçilen yerlerin ödüllendirildiği töreni, Öykü Serter sundu. Berkay'ın muhteşem performansı ile başlayan gece, Beyazıt Öztürk'ün ilginç şovuyla devam etti. Tüm dünyada 300 milyondan fazla dinlenerek önemli bir rekoru kıran Lou Bega, ödül töreni için Türkiye'ye geldi. Dansçılarıyla hazırladığı şovlarıyla taçlandırdığı muhteşem bir performansa imza atan Lou Bega, misafirlere unutulmaz anlar yaşattı.
"YARI EV SAHİBİ SAYILIRIM"
Gecenin en dikkat çeken ve merak edilen çifti, Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı oldu. Ödül törenine şık giyimleri ile katılan ikili, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akçıl, "Artık yarı ev sahibi gibiyim. Kenan ağabeyi babam gibi görüyordum, şimdi durum resmileşti. Güzeller güzeli evlat yetiştirdiler, bize de bu yıl el ele buraya gelmek nasip oldu" dedi. Gece için nasıl hazırlandıklarını anlatan Akçıl, "Burcu benden daha hızlı hazırlanıyor, o beni bekledi" diyerek kahkaha attı.
"GÖZLERDEN UZAK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Evlilikleri hakkında konuşan Kıratlı, "Evlilik çok güzel gidiyor, Allah nazardan saklasın. Biz biraz daha gözlerden uzak olmaya çalışıyoruz. Biraz kendi kabuğumuzda kalalım, balayımızı yaşayalım" dedi. Evde birbirlerine yardım ettiklerini belirten ikili, "Mutfak falan yardımcı oluyoruz, birbirimizi yormadan güzel bir hayatımız var" dedi.
"GÜNÜMÜZÜ SEKİZE BÖLDÜK"
Geçtiğimiz günlerde baba olan Alişan gece ye yalnız katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, "Burak doğduktan sonra günümüzü sekize böldük. Bazen 3 saat eşim emzirip yatıyor, ben kalkıyorum. Bazen ben hiç kalkmıyorum, eşim emzirip yatıyor. 2-3 ay böyle olacak. Sonra normale döneceğiz" şeklinde konuştu.
"BARIŞMAMIZA BURAK VESİLE OLDU"
Gazetecilerin Demet Akalın ile barışmasını hatırlatması üzerine Alişan, "Evet güzel oldu. Demet duygulanıp mesaj gönderince, ben de kayıtsız kalamadım. Aslında böyle bir mesaj beklemiyordum. Eğer olmasaydı, 6 sene değil 60 sene daha barışamazdık. İkimiz de çok katıydık. Burak vesile oldu. İyi de oldu" ifadelerini kullandı.
"CUMHURBAŞKANIMIZ BURAK'IN SAĞLIĞINI SORDU"
Gazetecilerin, "Demet Hanım 5’i bir yerde alıp geleceğini söyledi. 5’i bir yerde beklediğiniz halde getirmeyen oldu mu?" sorusuna, "Yok ya beklemiyorsun bir şey. İnsanlar sevincine ortak olsun. Bir hayırlı olsun demeleri insanın hoşuna gidiyor. Tanıdığım tanımadığım, başka küs olduğum görüşmediğim insanlar da aradı. Mutluyum o yüzden" demesi üzerine "Mesela kim?" diye soruldu. Alişan, "Çok fazla görüşmesekte aynı camianın içinde olduğumuz Hülya Avşar mesaj attı. Gülben Ergen ile çok yakın arkadaş değiliz ama mesaj attı. Sayın Cumhurbaşkanımız aradı. İsmini, boyunu, kilosunu, sağlığını ve Buse’yi sordu. Hayırlı olsun dileklerini söyledi" dedi. Gazetecilerin, "Eski dostlarınız Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül tebrik mesajı attı mı?" sorusuna Alişan, "Bu konulara girmek istemiyorum" diyerek salona geçti.
"SAHNEYE MİNNOŞ İLE BERABER ÇIKACAĞIZ"
Geçtiğimiz günlerde 4 aylık hamile olduğunu açıklayan Bengü de geceye katılanlar arasındaydı. Bengü, "Hem sizlere, hem bütün Türkiye’ye çok teşekkür ediyorum. Arayan, soran, tebrik mesajları atan herkese teşekkür ederim. Müthiş bir heyecan yaşıyoruz. Bundan sonra haziran sonuna kadar minnoş ile beraber sahneye çıkacağız, konserlere gideceğiz" dedi.
Gazetecilerin cinsiyetini sorması üzerine şarkıcı, "Cinsiyetini öğrenmeye gittik. Kendisini biraz sakladı. Tam göstermedi. Biz de ısrar etmedik ama eşimle önümüzdeki günlerde tekrar öğrenmek için gideceğiz. Allah hangisini nasip ederse ona şükür edeceğiz. İsim için eşimle birlikte karar vereceğiz ama kız olursa Ayşe, Zeynep, Elif erkek olursa belki babasının ismi olabilir" ifadelerini kullandı. Güzel şarkıcı, doğumun ise Türkiye’de olacağını söyledi.
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