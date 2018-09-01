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Telli duvaklı tabutu yürek yaktı
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Anne ve babasının evlilik yıl dönümünde hayatını kaybetti

Balıkesir'de anne ve babasının evlilik yıl dönümünde hayatını kaybeden Ece gözyaşları içinde toprağa verildi. Ece’nin telli duvaklı tabutu yürekleri dağladı.

01.09.2018 - 16:49 | Güncelleme: İHA

Balıkesir’de anne babasının evlilik yıl dönümlerini kutladıktan sonra evlerine dönen Ece Sıla sabah saatlerinde rahatsızlandı. Anne Zehra Ünsal sabah saatlerinde kızının odasına girdiğinde genç Ece’nin rahatsızlandığını görerek 112'yi aradı. Eve gelen 112 ekipleri Ece’ye ilk müdahaleyi yaptı. Ece hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. İHA'nın haberine göre, Bursa Adli Tıp’a gönderilen 17 yaşındaki Ece’nin yapılan otopsisinde beyin kanaması sonrası vefat ettiği raporu verildi.

Ece’nin ani ölümü nedeniyle Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği üyesi ve ailenin yakın dostu şair Yusuf Akgül, genç Ece'ye şiirle veda etti. Akgül şiirinde, "Bir gün matem, bir gün şenlik bu dünya.., İki günlük, senlik benlik bu dünya.., İrfan ile Zehra'sının ECE'si dün burdaydı,, işte, bir anlık dünya..., Be hey yalan dünya, viranlık dünya!..." diyerek acısını paylaştı.
Anne ve babasının evlilik yıl dönümünde hayatını kaybeden Ece için Paşaalanı Mahallesi'nde bulunan evinin önünde helallik alındı. Zağnos Paşa Camii'nde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına binlerce Balıkesirli katıldı. Ece’nin telli duvaklı tabutu cenazeye katılanları duygulandırdı. Ece’nin cenaze namazını Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan kıldırdı. Ece’nin cenazesi gözyaşları arasında Çınarlıdere mezarlığında toprağa verildi.
Ece’nin cenaze namazına Balıkesir Vali Yardımcısı İsmail Demiraslan, Balıkesir İYİ Parti milletvekili İsmail Ok, Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Büyükşehir Daire Başkanı Hakan Afşin Arıcan, Türk Ocakları, BAYŞAD üyeleri, siyasiler, eğitim camiası ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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