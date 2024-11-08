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        Geceleri evi süpürdüğü için 9 aylık eşine boşanma davası açtı

        İstanbul'da iki yıl önce evlenen 33 yaşındaki Emre E, 29 yaşındaki eşi Feyza K.E'ye evliliklerinin 9'uncu ayında geç saatlerde evi süpürerek çevreyi rahatsız ettiği ve hızlı araç kullanarak kendisinin canını tehlikeye attığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Çiftin boşanma davası sürerken, Feyza K.E'nin avukatı "Açıkçası, ortada gerçek bir boşanma nedeni bulamadık. Cevap verirken zorlandık" dedi. Davanın geçen yılın eylül ayından beri çekişmeli sürdüğü, son olarak görülen üçüncü duruşmada da herhangi bir karar çıkmadığı öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 12:37 Güncelleme: 08.11.2024 - 12:51
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        Geceleri evi süpürdüğü için 9 aylık eşine boşanma davası açtı
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        İstanbul'da teknisyen Emre E, 2022'de 3 yıldır birliktelik yaşadığı iç mimar Feyza K.E. ile hayatını birleştirdi.

        Emre E, evlendikten 9 ay sonra Anadolu Nöbetçi Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. Emre E, dava dilekçesinde, uyarılarına rağmen eşinin geç saatlerde evi süpürdüğünü, kıskançlık nedeniyle kendisinin de bulunduğu aracı hızlı sürdüğünü belirtti. Emre E. ayrıca 200 bin lira manevi, 300 bin lira da maddi tazminat talebinde bulundu.

        "HEP BAŞKALARINI DÜŞÜNÜYORSUN"

        Emre E'nin boşanma dilekçesinde, şu ifadeler yer aldı:

        "Çevresindeki insanları da rahatsız etmekten çekinmemiştir. Evliliğin henüz üçüncü haftasında alt komşuları bebeği olduğu için makineyi geceleri çalıştırmamasını rica etmesine rağmen davalı, gece geç saatlerde makine çalıştırmaya ve evi süpürmeye devam etmiştir. Müvekkil kendisini uyardığında da 'Hep başkalarını düşünüyorsun' diyerek kavga etmiştir. Akabinde iki defa daha yönetici tarafından hakkında şikayet olduğu belirtilmiştir ve davalı yolda ya da otoparkta gördüğü bir kadın yüzünden müvekkille tartışmaya başlamış ve yine yola çıktıklarında arabayı çok hızlı sürerek hem müvekkilin hem de kendisinin canını tehlikeye atmıştır."

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        O DA KOCASINDAN 1 MİLYON LİRA TAZMİNAT TALEP ETTİ

        Feyza K.E. ise karşı tarafın dava dilekçesine verdiği yanıtta, iddia edilen olayların hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını belirterek 1 milyon lira tazminat talep etti.

        "GERÇEK OLAYLARI KOYMANIZ LAZIM"

        Feyza K.E'nin avukatı Ümit Erdoğan, "Çift yaklaşık 9 ay evli kalmış, ardından koca tarafından boşanma davası açılmış. Burada birçok boşanma nedeni bulunuyor ve bu durum da onlardan biri. Ancak arabayı hızlı kullanmak tek başına bir boşanma nedeni olamaz. Davanın açılma nedeni, aile birliğinin temelinden sarsılması. Ancak bu genel nedenin içine somut ve gerçek olayları koymanız lazım. Bu durum tek başına yeterli olmaz" dedi.

        "DAHA ÇOK BAHANE GİBİ DURUYOR"

        Dava dilekçesinde, Feyza K.E'nin gece saatlerinde elektrikli aletleri çalıştırdığına dair iddialara ilişkin avukat Erdoğan, "Müvekkil çalışan bir kadın ve eve akşam 20.00-21.00 gibi gelerek bu işleri yapması normal. Tabii, aile birliğinin temelinden sarsılması nedeninde birçok olay alt alta sıralanabilir; ancak bu olayların somut ve gerçek olması gerekir. Buradaki iddialar, gerçek bir nedenden ziyade daha çok bahane gibi duruyor" diye konuştu.

        "BOŞANMAK İSTEMEDİĞİNİ BELİRTTİ"

        Erdoğan, "Bu dosya bize geldiğinde zaten koca boşanma davasını açmıştı. Müvekkil eşini sevdiği için boşanmak istemediğini belirtti ve biz de buna yönelik bir cevap dilekçesi sunduk. Açıkçası, ortada gerçek bir boşanma nedeni bulamadık. Cevap verirken zorlandık. Elektrikli aletlerin çalıştırıldığı saatle ilgili sorunları boşanma gerekçesi olarak göstermek zor. Buna karşı yazacak çok da bir şey bulamıyorsunuz" dedi.

        DAVA ÇEKİŞMELİ OLARAK SÜRÜYOR

        Diğer yandan boşanma davası geçen yılın eylül ayından beri çekişmeli sürerken, son olarak üçüncü duruşması görülen davada herhangi bir karar çıkmadı.

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        #istanbul
        #boşanma davası
        #süpürge
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