Gediz Havzası Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma (GEMA) Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu, "Sıkıntı büyük, tedbir alınması lazım. Sadece nehirde değil, etrafından da atıklar var. Bu da kötü bir şey. İnsanların da temiz olması lazım. Yetkililer ve sanayicilerden destek bekliyoruz. Daha önce Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi hakkında suç duyurusunda bulundum. Atık su arıtma tesisi olmayan Muradiye Organize Sanayi Bölgesi ve Akhisar Zeytin İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında da suç duyurusunda bulunacağım" ifadelerini kullandı.