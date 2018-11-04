Kütahya'nın Gediz ilçesinde yer alan Murat ve Şaphane dağlarından doğarak Manisa'nın Alaşehir, Salihli ve Turgutlu ilçelerinden geçen sonrasında İzmir'in Foça ilçesiyle Çamaltı Tuzlası arasında bulunan bölgeden Ege Denizi'ne dökülen 401 kilometre uzunluğundaki Gediz Nehri'nin bazı bölümlerinde kirlilik tedirgin etti.



DHA'nın haberine göre, nehrin, Turgutlu'dan geçen bölümünde, boyları 10 ila 50 santim, ağırlıkları 200 gramla 15 kilo arasında değişen yayın, aynalı sazan ve kefal türü balıklar toplu halde öldü. Şişmiş ve kıyıya vurmuş balıkları bazı vatandaşların topladığı görüldü.



Gediz Nehri'nde balık tuttuğu görülen 45 yaşındaki Atilla Yoldaş, "Salihli'deki bazı fabrikaların atık sularından dolayı, Gediz kirleniyor. Balıkların hali böyle. Durum vahim. Ölenler hariç çok sayıda can çekişen balık vardı. Yetkililerin acilen çözüm bulmasını istiyoruz. Balık ölümlerine normal kirlilikten ziyade, sudaki ağır kimyasal maddeler neden oluyor" dedi.





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