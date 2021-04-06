Geğirmek orucu bozar mı? Ramazan ayının gelmesiyle birlikte orucu bozan durumlar da oruç ibadetini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından da merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı merak edilen konuya açıklık getirdi.

GEĞİRMEK ORUCU BOZAR MI?

Geğirmek, istemsiz bir hareket olduğu için orucu doğrudan bozmaz. Geğirme sonucu, ağza kusmuk benzeri herhangi bir sıvı ya da yemek artığı gelirse ve bu artık bilerek geri yutulursa oruç bozulur. Geğirme sonucu ağza gelen artıkların tükürülmesi gerekir. Böylece oruç bozulmaz. Ancak bazı durumlarda ortam, tükürmeye müsait olmayabilir. Bu yüzden de kişi ağza gelen kalıntıları yutmak zorunda kalır. Bu durumlarda kişi bilinçli olarak yutkunmadığı için oruç kaza gerektirmez.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru ve anlamı, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, Beyrut 2000, II, 394). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilâçlar da aynı hükme tabidir.