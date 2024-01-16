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        Haberler Gündem Politika Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan bildiri mesajı

        Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan bildiri mesajı

        Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, terör saldırısına karşı Meclis'te hazırlanan bildiri hakkında, "TBMM'de şu ana kadar bu saldırıları kınamamış bütün partileri bu saldırıları derhal kınamaya çağırıyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 12:17 Güncelleme: 16.01.2024 - 12:17
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        Davutoğlu'ndan bildiri mesajı
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'nin terörle ilgili özel bir oturumda bilgilendirilmesini doğru yönde atılan bir adım olarak değerlendirdiklerini söyledi.

        Davutoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "21 günde verdiğimiz 23 şehidimizin derin acısını yüreklerimizde hissederken onların emaneti olan mirası korumak hepimiz için en mukaddes vazifedir." diye konuştu.

        Bugünlerde TBMM'de yaşananların bu mirası korumak açısından derin bir üzüntüye sebep olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Bu ateş çemberinde milletimizi bu bilinç ile birleştirmesi gereken Sayın Cumhurbaşkanı'nın terör saldırısı konusunda sadece iki grup liderine bilgi verip ana muhalefet partisini ve Saadet-Gelecek grubunu dışlaması açık bir bölme ve kutuplaştırma siyasetidir." ifadelerini kullandı.

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        Geçmiş bütün süreçlerde sadece TBMM'de grubu bulunan partilerin değil temsili bulunan bütün partilerin ve kimi zaman da TBMM dışında yüzde 1 üzerinde oy almış partilerin dahi bilgilendirildiğini dile getiren Davutoğlu, "Bugün Cumhurbaşkanlığı makamının böylesi kutuplaştırıcı bir tavır sergilemesinin sebebi ise açıktır; montaj videoların da devreye girdiği son seçimlerde olduğu gibi önümüzdeki yerel seçimlerde de terör istismarı ve milletimizin acıları ve kaygıları üzerinden bir gerilim yaratarak seçimleri kazanmak. Cumhurbaşkanlığı makamının milleti birleştirici ruhuna yakışmayan bu tutumu kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        "MECLİSİMİZİN İSTİŞARE KÜLTÜRÜNE YAKIŞMAMIŞTIR"

        "TBMM'nin terörle ilgili özel bir oturumda bilgilendirilmesini ise doğru yönde atılan bir adım olarak değerlendiriyoruz." diyen Davutoğlu, bazı partilerin milletin genel hissiyatından koparak terörü kınamaktan ve lanetlemekten kaçınmasını, TBMM dışındaki bir partinin de bütün muhalefet partilerini terörle işbirliği içinde gösteren "provokatif bir kara propaganda çalışması" yürütmesini de kutuplaştırıcı iklimi tırmandıran tavırlar olarak kınadıklarını ifade etti.

        "TBMM'de yeniden taktiksel bir bildiri tartışmasının hatta bir bildiri savaşının yaşanıyor olması ise her türlü kınamanın ötesinde utanç verici bir tablodur." diyen Davutoğlu, TBMM Başkanlığının grup temsilcileri ile hiçbir istişare yapılmaksızın bir metne imza atılmasını TBMM gruplarına dayattığını iddia etti.

        Bu yöntemin yanlış olduğunu kaydeden Davutoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uygulamasını TBMM işleyişine yansıtan bu tavır, Meclis Başkanlığının birleştirici ruhuna da Meclis'imizin istişare kültürüne de yakışmamıştır. TBMM iktidarın bildirilerle sınırlı hamaset aparatı değil, denetim gücünü kullanarak iktidarı etkin tedbir alma yönünde teşvik etme görevini yerine getirmesi gereken milli irade kurumsallaşmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

        "BU SALDIRILARI KINAMAMIŞ BÜTÜN PARTİLERİ KINAMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

        Davutoğlu, şöyle devam etti:

        "Cumhurbaşkanlığı makamını teröre karşı tavır koyan bütün liderleri bir masa etrafında toplayarak içerde milletimize güven, dışarda dosta düşmana güçlü bir mesaj vermeye; TBMM Başkanlığını meclisimizde temsil edilen tüm parti temsilcilerini toplayarak ortak bildiri metninin istişare sonucunda tam bir birlik içinde imzalanması için girişimde bulunmaya; iktidar partilerini milli birlik duruşu gerektiren bu tür konularda ve günlerde muhalefet partileri ile yakın temas içine girmeye ve metnin ortak istişarelerle hazırlanması için çaba sarf etmeye; ana muhalefet partisini bu kez TBMM'nin özel bir gündemle toplanması çağrısının yerine gelmesini de göz önünde bulundurarak ve kutuplaştırma tuzağını bozarak bu ortaklaşma sürecine katılmaya; TBMM'de şu ana kadar bu saldırıları kınamamış bütün partileri bu saldırıları derhal kınamaya çağırıyoruz."

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        #Ahmet Davutoğlu
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