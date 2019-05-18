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Gelin almaya giden cip, otomobile çarptı: 5 yaralı

İHA

Kayseri'de gelin almaya giden cip, otomobile çarptı. Kazada damat ve 4 kişi yaralandı. Damat meraklı bakışlar arasında hastaneye kaldırıldı

Meraklı bakışlar arasında hastaneye kaldırıldı

Kaza, merkez Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Bozantı caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen gelin arabası olarak süslenen cip, kavşakta otomobile çarptı.

Kazada, aracın içerisinde bulunan 2 kişi yaralanırken, gelin arabasının içerisinde bulunan damat ve 2 kişi de yaralandı.


Kazada yaralanan damat, çevredekilerin meraklı bakışları arasında ambulansa bindirildi. Yaralılar, kentte bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı.


Öte yandan, gelin almaya giden cipin karıştığı kazada, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kırmızı ışıkta geçen cipin otomobile çarptığı görüldü.

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