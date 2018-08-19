Batman’da gelin arabasının ön kaputuna yatarak bahşiş almak isteyen çocuk pes etmeden arabaya asıldı. Damattan bahşiş alamayan çocuğun gelin arabasına asılması saniye saniye cep telefonlarına kaydedildi.

İHA'nın haberine göre, Batman Hamidiler caddesinde küçük bir çocuk gelin arabasının önünü kesip bahşiş istedi. Damadın bahşiş vermediği çocuk canını hiçe sayarak aracın ön kaputuna asılarak metrelerce araçla birlikte ilerledi. Aracın kaputuna asılan çocuğun bu hareketi hem çevredeki vatandaşlar hem de damat tarafından cep telefonuna kaydedildi. Peşlerini bırakması için arabayı hareket ettiren sürücü çocuğu aracın önünden indiremedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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