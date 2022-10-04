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Haberler Gündem 3. Sayfa PES! Gelin arabasının önünü kesen çocuklara tekmeli saldırı! - Günün Haberleri
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Düğün konvoyundaki gelin arabasının önünü kesen çocuklara tekmeli saldırı!

İstanbul'da bir grup çocuk, bahşiş zarfı almak için düğün konvoyundaki gelin arabasının önünü kesti. Ardından yaşananlar "pes" dedirtti. Olayda bir araç sürücüsü, aracın önünü kesen çocuklara tekme tokat saldırdı. Çocuklardan birinin tekmeyle yere savrulduğu o anlar cep telefonuyla kaydedildi

PES! Gelin arabasının önünü kesen çocuklara tekmeli saldırı! - Günün Haberleri
Gelin arabasının önünü kesen çocuklara tekmeli saldırı!
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AA

İstanbul'da, düğün konvoyunun önünü kesen çocuklara tekmeli tokatlı saldırı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli ilçesinde meydana gelen olayda, caddeden geçen gelin arabasının önü bahşiş zarfı almak isteyen bir grup çocuk tarafından kesildi.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, konvoydaki bir aracın sürücüsünün araçların geçişine izin vermeyen çocukları tekme ve tokat atarak uzaklaştırmaya çalıştığı görüldü.

Görüntülerde, söz konusu kişinin tekme attığı çocuğun yere savrulması da yer aldı.

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