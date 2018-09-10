Akılalmaz olay!

Olay, Seyhan İlçesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir cep telefonu mağazasında meydana geldi. Aldulvahap Kızıl'ın (36) işlettiği mağazanın önünde, plakaları 'Evleniyoruz' ve 'Mutluyuz' yazıları ile kapatılan otomobil durdu. DHA'nın haberine göre, araçtan inen 50 yaşlarındaki kimliği belirsez bir kişi işyerine gelerek, "Eşimin cep telefonu suya düştü, düğünümüz var yola gideceğiz.

Yeni bir telefon almamız gerek" dedi. Bin 500 lira değerinde bir telefon beğenen şüpheli, Kızıl'a hesap kartı vererek parayı buradan çekmesini istedi. Kızıl da yanında çalışan personele kartı verip, parayı yan komşusunun post cihazından çekmesi için gönderdi. Bu sırada şüpheli, aldığı cep telefonunu otomobilde bulunan kadına verdi. Tekrar işyerine gelen şüpheli, bu kez bir telefon daha almak isteğini belirtti. Beğendiği diğer telefonu da alan şüpheli, tekrar otomobile döndü. Kızıl'ın dalgınlığından faydalanan şüpheli olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra işyerine dönen Kızıl'ın personeli, kartın şifresinin yanlış olduğunu söyledi. Olayın ardından güvenlik kamerası görüntüleriyle karakola giden Kızıl, hırsızlardan şikayetçi oldu.



2 ay önce işyerini devraldığı ve borcu olduğunu belirten Kızıl, "İşyerime geldiler. Otomobilin plakaları 'Evleniyoruz' ve 'Mutluyuz' yazılarıyla kapalıydı. 'Mutluyuz' dediler, benim mutlu mutlu 2 cep telefonumu çaldılar. Şüphelilerden geri sadece banka kartı kaldı, şikayetçiyim" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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