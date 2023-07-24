Gemlik Film Festivali'nde ödül gecesi

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan öncülüğünde Eşref Kolçak anısına ikincisi düzenlenen Gemlik Film Festivali’nin son gününde, ödüller sahiplerini buldu. Zeytindalı Meydanı’nda düzenlenen törenin sunuculuğunu Yetkin Dikinciler üstlendi.

Ediz Hun 'Eşref Kolçak Onur Ödülü'nü Mehmet Uğur Sertaslan ve Hale Soygazi’nin elinden aldı. Hun, "Eşref Kolçak, hem iyi bir dost hem büyük bir aktördü. Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Bu benim aldığım en anlamlı ödül" dedi. Soygazi ise "Sinemaya ilk girdiğimde Ediz’le karşılaştım, o yüzden bu ödülü ona vermek çok gurur verici" dedi.

Mehmet Uğur Sertaslan festivalle ilgili konuşmasında "Sanatçıların kıymetini yaşarken bilmek gerekir. Sanat bizleri bir araya getiriyor. Duygularımızı en güzel şekilde, çeşitli yollarla anlatmamızı sağlıyor. Bunların başında da sinema geliyor. Ben Ediz Hun başta olmak üzere, bu gün burada olan değerli sinemacılarımızın filmlerini izleyerek büyüdüm. Onların bizlere verdikleri dostluk, sevgi, dayanışma gibi mesajları hayatımın her anında ön planda tutmaya gayret ediyorum. Gemlik'te bu kadar değerli insanları ağırladığımız ve onlarla bir arada olduğum için çok mutluyum" dedi.

Meral Çetinkaya ödülünü Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ve Erkan Can'ın elinden alırken, Cihat Tamer’e ödülünü ise Mehmet Uğur Sertaslan ve jüri üyesi, yaratıcı yapımcı Yiğit Güralp takdim etti. Sağlık sorunlarından dolayı törene katılamayan Ahmet Mekin, gönderdiği video ile Gemliklilere ve festival ekibine teşekkürlerini iletti. Mekin’in ödülünü Erkan Can teslim aldı. Törene katılamayan bir diğer isim Celile Toyon’un ödülünü ise oyuncu Bahtiyar Engin aldı.

Erkan Can

Meral Çetinkaya duygularını "Sinema tutkudur. Gerçekten öyle… Başkanı ve festival ekibini kutluyorum. Cumhuriyetin 100. Yılında inşallah festival çok güzel günler yaşayacak" diyerek açıkladı.

Cihat Tamer "Gerçekten çok güzel bir festival. Her sene bu festivale gelmek isterim. 1960’ta Bakırköy Halkevi’nde başlayan serüven bugünlere geldi. Sağlığım elverdiği sürece devam edecek çünkü daha çok söyleyeceğim sözler var. Nazım'ın söylediği gibi giderayak bitirilecek işlerim var. Bu ödülü de tüm sanat emekçileri için alıyorum" dedi.