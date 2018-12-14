- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar ve tipi dolayısıyla yolu kapanan köyde doğum sonrası rahatsızlanan kadın, sağlık ekiplerinin 6 saatlik çalışmasıyla evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı. İran sınırında ilçeye 50 kilometre mesafedeki Çobanpınar köyünde yaşayan 27 yaşındaki hamile Hülya Şen'in aniden rahatsızlanması üzerine eşi Resul Şen, telefon şebekesinin çekmediği köyde durumu Çobanpınar Karakolu'na bildirerek yardım istedi. Havanın yağışlı olması nedeniyle helikopter gelemeyen bölgeye karla mücadele ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
ARAÇLARI KARA SAPLANDI
Sağlık ekipleri, yolu kardan kapanan köye ulaşabilmek için İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekibiyle yola çıktı. AA'nın haberine göre ekipler, köye giriş çıkış yaparken kara saplanıp mahsur kalan bazı araçları vatandaşların yardımıyla kurtardı.
Köye ulaşıncaya kadar bir çok güçlükle karşılaşan, kar, tipi ve çamurlu yollarla mücadele eden, zaman zaman ambulansın zincirini söküp takarak zorlu bir yolculuğun ardından Şen'in evine ulaşan ekipler, kadının, akrabalarının yardımıyla doğum yaptığını öğrendi.
ZORLU YOLCULUK 6 SAAT SÜRDÜ
Ekipler, anne ve bebeğe ilk müdahalesini evde yaptıktan sonra ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürmek üzere yola çıktı.Yaklaşık 6 saatlik zorlu çalışmayla hastaneye ulaştırılan Şen, yeni dünyaya gelen bebeğine, kendisi için seferber olan sağlık memurları "Gülay ve "Emine"nin adını verdi.Anne Şen, hem sağlık hem de karla mücadele ekiplerinin kendilerine ulaşmak için büyük sıkıntı yaşadığını söyledi.
'BAZEN ÇOK ZORLUK ÇEKİYORUZ'
Köy merkezden uzak olduğu için kışın hastaneye gitmekte güçlük çektiklerini ifade eden Şen, "Akrabalarımın yardımıyla doğum yaptım. Burada bazen çok zorluk çekiyoruz. Devletimiz sağ olsun tüm imkanlarıyla bizim için seferber oldu. Her ne kadar doğumu evde yapmış olsam da bizim için bu kadar zahmete katlanılması hepimizi duygulandırdı. Ben de bunun için yeni doğan üçüncü çocuğuma beni kurtarmaya gelen sağlık görevlilerinin adını vermek istedim" dedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.