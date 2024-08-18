Genç kadına kabusu yaşattı: Tacizci kurye yakalandı
İstanbul Pendik'te internet üzerinden sipariş veren genç kızı 3 gün boyunca taciz ettiği iddia edilen kurye, polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan kuryenin 11 suçtan kaydı olduğu belirlendi.
Pendik'te sipariş götürdüğü genç kızı taciz eden kurye yakalandı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki D.K. internet üzerinden sipariş verdi.
Yemeği getiren 35 yaşındaki kurye İ.Ç., siparişi teslim ettikten sonra iddiaya göre 3 gün boyunca genç kızın oturduğu binanın önünden ayrılmadı.
Sosyal medyada görüntüleri paylaşan D.K. yetkililerden yardım istedi.
Görüntüler üzerine çalışma başlatan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kurye İ.Ç.'yi yakalanarak gözaltına alındı.