Genç kızdan 'gübre dayağı' şikâyeti

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Trabzon'da amcasının kiraladığı araziden iki kova gübre alan genç kız, amcası tarafından yumruklandığını iddia etti. Gözaltına alınan amca ve yeğen birbirinden şikâyetçi oldu.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Karşıyaka Mahallesi'nde E.U. adlı genç kız, sebzelerinde kullanmak için amcasının hayvanlarının olduğu yerden iki kova doğal gübre aldı. Bahçesine dönerken amcasıyla karşılaştı. İddiaya göre amcasının hakaretlerine ve yumruklu saldırısına uğrayan E.U., eve dönerek polisi aradı.

'HIRSIZ DİYE BAĞIRDI, KAFAMI YUMRUKLADI'

Amcasının kendisini dövdüğünü ileri süren E.U., araziyi amcasının kiraladığını bilmediğini belirterek "Amcamla aramızda husumet vardı. Arazinin onun olduğunu bilsem girmezdim. Bana hakaret etti. Hırsız diye bağırdı. Kafamı yumrukladı" dedi. E.U., kendisini dövüp hakaret ettiğini ileri sürdüğü amcasından şikâyetçi oldu.

KASTEN YARALAMA, TEHDİT VE HAKARET İDDİASIYLA SORUŞTURMA

Yeğeninin kendisinden izinsiz bahçesine girdiğini ve iki kova gübre çaldığını söyleyen T.A., kendisinin "hırsız" diye bağırdığını kabul etti. Hakkındaki diğer suçlamaları reddeden T.A., yeğeninden şikâyetçi oldu. Polis tarafından tarafların ifadesi alındı ve dosya savcılığa gönderildi. Bir görgü tanığının da ifadesini yer aldığı olayla ilgili kasten yaralama, tehdit ve hakaret iddiasıyla soruşturma başlatıldı.