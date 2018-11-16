Mahkemede bir de video izletmek istediler

İstanbul Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'nda yürüyüş yaparken hafriyat kamyonunun altında kalan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Dere'nin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle aralarında kamyon şoförünün de olduğu 7 sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

“YENİDEN RAPOR ALINSIN”



Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 6. duruşmasına 3 tutuksuz sanık, Şule İdil Dere'nin anne ve babası ile tarafların avukatları katıldı. Davanın geçtiğimiz celselerinde 5 sanığın asli, bir sanığın tali kusurlu olduğu ve Şule İdil Dere'nin kusursuz bulunduğu rapora sanıklar ve avukatları itiraz etti. Yeniden rapor alınmasını istedi. Sanıklar duruşmada “kusurumuz yok” savunması yaptı.



“ŞULE İDİL KUSURLU” SAVUNMASI



Sanık avukatlarından Rıza Saka, Şule İdil Dere'nin olayda kusurlu olduğunu söyleyerek, “Gece vakti elinde telefon. Kulağında kulaklık. Yaya girişine kapalı yerde” dedi. Cep telefonu ile ilgilenen yayaların nasıl kazaya karıştığına dair derleme bir video izletmek istediklerini söyledi. Dere ailesinin avukatları ise yaya yolunda telefonla ilgilenilmesinin olağan bir durum olduğunu kaydetti.

Mahkeme talebi reddetti. Sanıkların olay tarihindeki görevlerinin sorulması için İBB'ye yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ