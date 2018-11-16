SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Mahkemede bir de video izletmek istediler
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Genç kızın ölümünde “kusurlu o” savunması

Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'nda yürüyüş yaparken hafriyat kamyonunun altında kalan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Dere'nin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanıklar “kusurumuz yok” dedi. Avukatları ise kazada genç kızın kusurlu olduğunu öne sürdü.

16.11.2018 - 13:00 | Güncelleme:

İstanbul Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'nda yürüyüş yaparken hafriyat kamyonunun altında kalan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Dere'nin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle aralarında kamyon şoförünün de olduğu 7 sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

“YENİDEN RAPOR ALINSIN”

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 6. duruşmasına 3 tutuksuz sanık, Şule İdil Dere'nin anne ve babası ile tarafların avukatları katıldı. Davanın geçtiğimiz celselerinde 5 sanığın asli, bir sanığın tali kusurlu olduğu ve Şule İdil Dere'nin kusursuz bulunduğu rapora sanıklar ve avukatları itiraz etti. Yeniden rapor alınmasını istedi. Sanıklar duruşmada “kusurumuz yok” savunması yaptı.

“ŞULE İDİL KUSURLU” SAVUNMASI

Sanık avukatlarından Rıza Saka, Şule İdil Dere'nin olayda kusurlu olduğunu söyleyerek, “Gece vakti elinde telefon. Kulağında kulaklık. Yaya girişine kapalı yerde” dedi. Cep telefonu ile ilgilenen yayaların nasıl kazaya karıştığına dair derleme bir video izletmek istediklerini söyledi. Dere ailesinin avukatları ise yaya yolunda telefonla ilgilenilmesinin olağan bir durum olduğunu kaydetti.

Mahkeme talebi reddetti. Sanıkların olay tarihindeki görevlerinin sorulması için İBB'ye yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X