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5 sanık asli kusurlu, genç kız kusursuz
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Genç kızın ölümünde sanıklar “sorumlu değiliz” dedi

Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'nda yürüyüş yaparken hafriyat kamyonunun altında kalan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Dere'nin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanıklar kusurlu oldukları rapora rağmen suçu kabul etmedi. İBB'de kıyı temizleme şefi olan sanık ise idari olarak sorumlu olduğu halde soruşturma dışına çıkarılan kişiler olduğunu belirtip, “onlardan şikayetçi oldum” dedi

03.10.2018 - 13:25 | Güncelleme:

İstanbul Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'nda yürüyüş yaparken hafriyat kamyonunun altında kalan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Şule Dere'nin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle aralarında kamyon şoförünün de olduğu 7 sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

5 SANIK ASLİ KUSURLU, GENÇ KIZ KUSURSUZ

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, duruşmada kamyon şoförü Mümin Kılıç'ın da aralarında bulunduğu 5 sanığın asli, bir sanığın tali kusurlu olduğu ve Şule İdil Dere ve sanıklardan Tayfur Bingöl'ün kusursuz bulunduğu rapor okundu.

“ADALET TECELLİ ETSİN”

Rapora karşı diyecekleri sorulan anne Nesrin Aslan, bir an önce adaletin tecelli etmesini istediğini söyledi. “Ben hukukçu değilim ancak olay bir trafik kazası değildir. Olay yerinde alınan önlemlerin yetersiz olduğu anlaşılmaktadır” dedi. Avukatı ise mahkemenin görevsiz olduğunu davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini belirtti.

SANIKLAR SORUMLULARDAN ŞİKAYETÇİ

Asli kusurlu bulunan İBB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Temizleme Şefi Saffet Altındağ raporu kabul etmediğini söyledi. “Olayda sorumluluğum yok” dedi. İdari olarak sorumlu olduğu halde soruşturma dışına çıkarılan kişilerle ilgili şikayetçi olduğunu kaydetti. Bu şikayetin ardından akıllara Dere ailesinin avukatlarının İstanbul Valiliği'nce hakkında dava açılmasına izin verilmeyen şüphelilerin olduğu konusunu getirdi.

“BİZ SORUMLU DEĞİLİZ”

İBB'de kontrol elemanı görevinde olan asli kusurlu sanıklar Kamil Cemal Yıldırım, Ergun Ata ise sorumluluklarının bulunmadığını iddia etti. Sanık Ata, “Saha sorumlusu olarak görevlendirildiğim söyleniyor ama kazayı yapan şoförü ilk kez burada görüyorum” diye konuştu. Mahkeme, rapora karşı beyanların alınması için duruşmayı erteledi. 

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