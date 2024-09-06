Genç rençberlerden Bakan Yumaklı'ya rapor

Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Genç Rençberler Platformu çiftçi temsilcileri, Ankara programı kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş'le önce Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu'nu ziyaret ederek, çiftçilerin yaşadıkları sorunları anlattı.

Daha sonra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret eden heyet, çalıştayda konuşulan sorunları Yumaklı'ya anlatarak, hazırlanan raporu sundu. Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem'in de bulunduğu görüşmede, Bakan Yumaklı çiftçilerin sorunlarını dinledi, çözüm önerileri istişare edildi.