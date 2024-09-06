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        Haberler Gündem Güncel Genç rençberlerden Bakan Yumaklı'ya rapor | Son dakika haberleri

        Eskişehir Genç Rençberler Platformu üyeleri, Tarım Çalıştayı raporunu Bakan Yumaklı'ya sundu

        Eskişehir Genç Rençberler Platformu üyeleri, Eskişehir Tarım Çalıştayı raporunu sunmak için Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret etti. Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem'in de bulunduğu görüşmede, Bakan Yumaklı çiftçilerin sorunlarını dinledi, çözüm önerileri istişare edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 12:36 Güncelleme: 06.09.2024 - 12:36
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        Genç rençberlerden Bakan Yumaklı'ya rapor
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        Eskişehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Genç Rençberler Platformu çiftçi temsilcileri, Ankara programı kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş'le önce Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı İhsan Emiralioğlu'nu ziyaret ederek, çiftçilerin yaşadıkları sorunları anlattı.

        Daha sonra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret eden heyet, çalıştayda konuşulan sorunları Yumaklı'ya anlatarak, hazırlanan raporu sundu. Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem'in de bulunduğu görüşmede, Bakan Yumaklı çiftçilerin sorunlarını dinledi, çözüm önerileri istişare edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Yumaklı, düzenlenen çalıştay ve genç çiftçilerin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da yer aldı.

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