Gençlerin feci son! 0:00 / 0:00

DHA

Niğde'de, motosikletin refüjde ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü ile arkasında yolcu olarak bulunan hayatını kaybetti.

Feci kaza, Bor ilçesi Harım Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Sait Burhan Buldak'ın (25) direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, refüjde bulunan ağaca çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Metin Özçelik ve Sait Burhan Buldak

Kazada ağır yaralanan Sait Burhan Buldak ile arkasında yolculuk yapan Metin Özçelik (26), ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buldak ve Özçelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.