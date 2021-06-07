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Geniş Aile 2: Her Türlü filmi bu akşam izleyiciler ile buluşacak. 2016 yılı komedi türündeki filmin başrolünde Cevahir rolünde Ufuk Özkan yer alıyor. İşte Geniş Aile 2: Her Türlü filmi oyuncuları ve konusu haberimizde...

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GENİŞ AİLE 2: HER TÜRLÜ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Ufuk Özkan, Fırat Tanış, Bülent Çolak, Ahmet Sarsılmaz, Bora Akkaş, Özge Ulusoy, Şinasi Yurtsever, Tolga Canbeyli

GENİŞ AİLE 2: HER TÜRLÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Zekai (Bora Akkaş) bir gün kumarhanelerdeki rulet masasını kontrol eden bir saat düzeneği icat edince, Cevahir (Ufuk Özkan) bunu hemen kullanarak zengin olmayı aklına koyar. Paçacı (Şinasi Yurtsever) namlı bir kumarhane sahibinin yerinde alet denenir, ancak tam hazır olmadan kullanıldığı için paraları ilgisiz kişiler kazanır. Büyük maddi kayba uğrayan Paçacı, Cevahir'in sevgilisi Pırıl'ı (Gizem Akman) kaçırır, parayı bulamazlarsa genç kadın ölecektir.
Saat düzeneğiyle birlikte Kıbrıs kumarhanelerine giden Cevahir ve arkadaşlarına burada Koyu Bilal (Fırat Tanış) de katılır. Önce ihtiyaçları olan parayı kazanan, sonra gerisin geri kaybeden ekibin Pırıl'ı kurtarabilmek için sadece 4 saati kalmıştır.

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