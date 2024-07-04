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        Haberler Magazin Gerard Butler gönlünü modele kaptırdı - Magazin haberleri

        Gerard Butler gönlünü modele kaptırdı

        İskoç oyuncu Gerard Butler, model Penny Lane ile aşk yaşamaya başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2024 - 09:44 Güncelleme: 04.07.2024 - 10:11
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        2014'te iç mimar Morgan Brown ile aşk yaşamaya başlayan Gerard Butler, çalkantılı ilişkisini 2021'de noktalamıştı.

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        Bir dargın bir barışık süren birlikteliklerini sonlanıran çift, pandemi döneminde kesin ayrılık kararı almıştı.

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        '300 Spartalı' filmiyle büyük bir üne kavuşan oyuncu, ayrılık sonrası yalnız olmaktan mutlu olduğuna dair bir açıklama yapmıştı.

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        Ünlü oyuncu, üç yıl sonra yeni bir aşka yelken açtı.

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        Gerard Butler, model Penny Lane ile aşk yaşamaya başladı.

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        İkili, samimi bir şekilde Londra'da görüldü.

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        Penny Lane, yakın zamanda ABD'de yayımlanan aylık bir spor dergisi olan Sports Illustrated tarafından 'Yılın Çaylağı' ödülünü kazanmıştı. Bu dergiye kapak olmak oldukça prestijli ve modellerin önünü açan bir durum olarak biliniyor.

        #Gerard Butler
        #Penny Lane
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