Vasily Golubev açıkalmasında, "Bölge halkından M-4 Don ile seyahat etmemelerini şiddetle rica ediyorum! Şimdi, federal karayolunun çeşitli bölümlerinde, yani Bataysk, Shakht, Kamensk-Shakhtinsky, Millerovo bölgesinde trafik kısıtlamaları nedeniyle çok sayıda araç birikti. Kilometrelerce trafik sıkışıklığı oluştu" ifadelerini kullandı.

Vali Golubev bugün yaptığı son yazılı açıklamasında, toplumu bölmek isteyenlere karşı halka birlik çağrısı yapıp, bölgenin Devlet Başkanı Putin´in yanında olduğunu ifade etti.