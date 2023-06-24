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Rus şehri Rostov'da Wagner askerleri sokaklarda, Moskova'da durum sakin

Rusya'nın Rostov-on-Don kentinde Wagner grubu askerleri zırhlı araçlar ve tanklarla sokaklarda görüntülendi. Bazı noktalarda güvenlik tedbirleri alınırken, Moskova merkezinde genel tedbirlerin rutin olarak devam ettiği belirtildi. Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Moskova'nın girişindeki bazı merkezlerde önlem amaçlı barikatlar kurulduğu ifade edildi. Turistlerin de Kızıl Meydan ve çevresini gezdiği gözlendi.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Gerilim sonrası Rus şehirlerinde son durum nasıl?

    Putin yönetimine isyan eden ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in idaresindeki paralı güvenlik şirketi Wagner grubu, Rostov-Na-Don'daki Rus Güney Askeri Bölge Karargah binasını kuşatmıştı.

  • Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Wagner savaşçılarının zırhlı araçlarla, tanklarla Rus Güney Askeri Bölge Karargah binası çevresinde konuşlandığı görülüyordu. 
  • Gerilim sonrası Rus şehirlerinde son durum nasıl?

    ÖNLEMLER ARTIRILDI

    Rusya Terörle Mücadele Ulusal Komitesi'nin Enformasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, terörle mücadele önlemlerinin alındığı bildirildi.
  • Gerilim sonrası Rus şehirlerinde son durum nasıl?

    ROSTOV VALİSİ: TRAFİK YOĞUNLUĞU VAR

    Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev sosyal medya paylaşımında trafik kısıtlamaları nedeniyle ana caddelerin bazı noktalarında araçların biriktiğini belirtti. Golubev, bölge sakinlerini şehir merkezine seyahat etmekten kaçınmaya ve evde kalmaya çağırdı. Vali Golubev ayrıca bölünmeye karşı birlik çağrısında bulundu.
  • Gerilim sonrası Rus şehirlerinde son durum nasıl?

    Vasily Golubev açıkalmasında, "Bölge halkından M-4 Don ile seyahat etmemelerini şiddetle rica ediyorum! Şimdi, federal karayolunun çeşitli bölümlerinde, yani Bataysk, Shakht, Kamensk-Shakhtinsky, Millerovo bölgesinde trafik kısıtlamaları nedeniyle çok sayıda araç birikti. Kilometrelerce trafik sıkışıklığı oluştu" ifadelerini kullandı.

    Vali Golubev bugün yaptığı son yazılı açıklamasında, toplumu bölmek isteyenlere karşı halka birlik çağrısı yapıp, bölgenin Devlet Başkanı Putin´in yanında olduğunu ifade etti.
  • Gerilim sonrası Rus şehirlerinde son durum nasıl?

    Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rostov bölgesinde yoğun trafik yaşandığını belirterek bölge karayolunun çeşitli yerlerinde içme suyu noktaları kurduğunu duyurdu.
  • Gerilim sonrası Rus şehirlerinde son durum nasıl?

    WAGNER ASKERLERİ SOKAKLARDA

    Rostov-on-Don kentinde Wagner grubu savaşçıları zırhlı araçlar ve tanklarla sokaklarda görüntülendi.
  • Gerilim sonrası Rus şehirlerinde son durum nasıl?

    Rusya'nın başkenti Moskova, Rostov ve Voronej bölgelerinde Wagner krizi nedeniyle 'terörle mücadele operasyonu' rejimi ilan edildi. 
  • Gerilim sonrası Rus şehirlerinde son durum nasıl?

    Wagner askerlerinin de Rostov'daki bazı bölgelerde mayınlar yerleştiği belirtildi.
  • Gerilim sonrası Rus şehirlerinde son durum nasıl?

    MOSKOVA'DA DURUM SAKİN

    Wagner'in başlattığı isyanının ardından gözlerin çevrildiği başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı çevresinde ise durum sakinliğini koruyor.
  • Gerilim sonrası Rus şehirlerinde son durum nasıl?

    Rusya hükümeti ile güvenlik şirketi Wagner arasındaki kriz nedeniyle bazı noktalarda güvenlik tedbirleri alınırken, Moskova merkezinde genel tedbirlerin rutin olarak devam ettiği görüldü.
  • Gerilim sonrası Rus şehirlerinde son durum nasıl?

     Turistlerin Kızıl Meydan ve çevresini gezdiği de gözlendi.
  • Gerilim sonrası Rus şehirlerinde son durum nasıl?

    MOSKOVA'DA HENDEK KAZILDI İDDİASI

    Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Moskova'nın girişindeki bazı merkezlerde önlem amaçlı barikatlar kurulduğu ve hendekler kazıldığı öne sürüldü. Görüntülere dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

  • MOSKOVA'DA SON DURUM

    Rusya'da Wagner Grubu ile yaşanan kriz sonrasında Moskova'daki son durumu ise canlı yayında gazeteci Fuat Safarov aktardı.

    Safarov Moskova'da turistlerin gezmeye devam ettiğini ve şimdilik durumun normal olduğunu belirtti.
  • Gerilim sonrası Rus şehirlerinde son durum nasıl?

    * Haberin görselleri Associated Press ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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