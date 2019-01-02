Reuters'ın aktardığına göre FIFA Başkanı Gianni Infantino, daha önce 2026 Dünya Kupası için tasarladıkları 48 takım kontenjanının 2022 Dünya Kupası'yla ilgili çalışma başlattıklarını açıkladı.

Infantino, 2022 Dünya Kupası'ndaki bazı maçlara, Katar'ın Körfez'deki komşularının ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

FIFA Başkanı Infantino, 2016 yılında 2026 Dünya Kupası'nın 48 takımla oynanması planını önermişti. Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), Dünya Kupası'ndaki takım sayısını artırmaması konusunda FIFA'ya uyarıda bulunurken FIFA, Ocak 2017'de 2026 Dünya Kupası'na katılacak takım sayısının 48'e çıkma teklifinin, oy birliğiyle kabul edildiğini duyurmuştu.

KONTENJANLAR, 2026 İÇİN BELİRLENMİŞTİ

Dünya Kupası tarihinde takım sayısının ilk kez 48'e çıkacağı 2026'daki turnuvaya, Avrupa Futbol Federasyonları Birliğinden (UEFA) 16, Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) 9, Asya Futbol Konfederasyonundan (AFC) 8, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonundan (CONMEBOL) 6'şar, Okyanusya Futbol Konfederasyonundan (OFC) bir ülkenin katılması kararlaştırılmıştı.

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