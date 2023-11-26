Gigi Hadid'e Bar Refaeli'den Filistin tepkisi

Filistin asıllı ABD'li model Gigi Hadid, İsrail ile Filistin arasındaki çatışma hakkında görüşlerini yayımlamaya devam ediyor. Ancak Hadid'in paylaşımlarına destek verenler olduğu kadar aralarında İsrail Hükümeti de dahil olmak üzere İsrail yanlıları 28 yaşındaki modele tepki gösteriyor.

Son olarak Gigi Hadid'in, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilgili paylaşımda bulunmasının ardından ABD'li müzik yatırımcısı Scooter Braun ve İsrailli model Bar Refaeli, Hadid'e tepki gösterdi.

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İSRAİL HÜKÜMETİ'NDEN GIGI HADID'E YANIT

Gigi Hadid, "İsrail, dünyada çocukları savaş esiri olarak tutan tek ülkedir" diye yazdı. Mesaja, "12 yaşındayken İsrail işgali tarafından kaçırıldığı" açıklanan Ahmed Almanasra adlı çocukla ilgili bir infografik eşlik ediyordu. Grafik, çocuğun hücre hapsinde tutulduğunu iddia ederken, "Yüzlerce Filistinli çocuk İsrail hapishanelerinde tutuklu ve acı çekiyor" ifadesine yer veriyordu.

Daily Mail, Ahmed Almanasra'nın aslında 2015'te Kudüs'te birkaç kişiyi bıçakladıktan sonra tutuklandığını daha sonra Yahudileri hedef aldığını yazdı.