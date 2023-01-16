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Haberler Dünyadan Gina Lollobrigida hayatını kaybetti - Magazin haberleri
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Gina Lollobrigida hayatını kaybetti

İtalyan oyuncu Gina Lollobrigida, 95 yaşında hayatını kaybetti. Lollobrigida'nın, Roma'daki bir klinikte son nefesini verdiği belirtildi

Gina Lollobrigida hayatını kaybetti - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Bir döneme damgasını vuran İtalyan oyuncu Gina Lollobrigida, 95 yaşında hayata veda etti.

İtalyan Corriere della Sera, Lollobrigida'nın bir süredir Roma'daki bir hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

İtalyan kamuoyu tarafından 'La Lollo' olarak bilinen Gina Lollobrigida; Humphrey Bogart, Rock Hudson, Burt Lancaster, Tony Curtis ve Frank Sinatra gibi birçok ünlü isimle oynamıştı.

4 Temmuz 1927 yılında Roma'nın doğusundaki dağlık bölgede bulunan Subiaco'da dünyaya gelen Lollobrigida; 'Lucia di Lammermoor' (1946), 'Bu Şarabın Sevgisi' (1946), 'Siyah Kartalın Geri Dönüşü' (1946), 'Sevgi Ararken' (1947), 'Et Teslim Olacak' (1947), 'Ev Hakkındaki Bir Adam' (1947), 'Opera Hakkında Kızgın' (1948), 'Köprü Bekleyemez' (1949), 'Beyaz Çizgi' (1949), 'Bir Köpeğin Hikâyesi' (1950), 'Bayan İtalya' (1950), 'Şansın Çocukları' (1950), 'Alina' (1950), 'Beş Kentin Masalı' (1951), 'Küçük Caruso' (1951) ve 'Dört Yol' (1951) gibi birçok yapımda yer aldı.

1950 ve 1960’lı yıllara damgasını vuran Lollobrigida, sinema dünyasını bıraktıktan sonra fotoğrafçılık, heykel sanatı ve siyasete yönelmişti.

Fotoğraflar: Reuters, Avalon

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