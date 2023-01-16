İtalyan kamuoyu tarafından 'La Lollo' olarak bilinen Gina Lollobrigida; Humphrey Bogart, Rock Hudson, Burt Lancaster, Tony Curtis ve Frank Sinatra gibi birçok ünlü isimle oynamıştı.

4 Temmuz 1927 yılında Roma'nın doğusundaki dağlık bölgede bulunan Subiaco'da dünyaya gelen Lollobrigida; 'Lucia di Lammermoor' (1946), 'Bu Şarabın Sevgisi' (1946), 'Siyah Kartalın Geri Dönüşü' (1946), 'Sevgi Ararken' (1947), 'Et Teslim Olacak' (1947), 'Ev Hakkındaki Bir Adam' (1947), 'Opera Hakkında Kızgın' (1948), 'Köprü Bekleyemez' (1949), 'Beyaz Çizgi' (1949), 'Bir Köpeğin Hikâyesi' (1950), 'Bayan İtalya' (1950), 'Şansın Çocukları' (1950), 'Alina' (1950), 'Beş Kentin Masalı' (1951), 'Küçük Caruso' (1951) ve 'Dört Yol' (1951) gibi birçok yapımda yer aldı.