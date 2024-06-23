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        Haberler Magazin Giray Altınok baba oluyor! Eşi Cansu Diktaş 6.5 aylık hamile - Magazin haberleri

        Giray Altınok baba oluyor

        2018'de Cansu Diktaş ile evlenen Giray Altınok, baba oluyor. Altınok'un eşi Diktaş, 6.5 aylık hamile olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.06.2024 - 12:38 Güncelleme: 23.06.2024 - 12:38
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        Giray Altınok, kendisi gibi oyuncu olan Cansu Diktaş ile 2018'de nikâh masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftten müjdeli haber geldi.

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        Cansu Diktaş, 6.5 aylık hamile olduğunu açıkladı. Hamilelik fotoğraflarını yayımlayan Diktaş'ın karnının iyice büyüdüğü görüldü.

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        "BU FOTOĞRAFLAR KONMADAN OLMUYORMUŞ"

        Cansu Diktaş, sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflara "Bu fotolar konmadan olmuyormuş. 6.5 aylık göbiş ve ben..." notunu düştü.

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        Giray Altınok da eşine "Oy oy oy... Güzelliğe bak hele" sözleriyle karşılık verdi.

        #Giray Altınok
        #Cansu Diktaş
        #hamilelik
        #bebek
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