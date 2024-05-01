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        Haberler Magazin Giray Altınok: Ciğer enfeksiyonu geçirdim - Magazin haberleri

        Giray Altınok: Ciğer enfeksiyonu geçirdim

        Oyuncu Giray Altınok, geçirdiği ciğer enfeksiyonunun ardından sesinin kısıldığını açıkladı. Sesi kalınlaşan Altınok, yaptığı Haluk Bilginer taklidiyle takipçilerini güldürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 09:58 Güncelleme: 01.05.2024 - 09:58
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        "Ciğer enfeksiyonu geçirdim"
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        Giray Altınok, geçirdiği ciğer enfeksiyonunun ardından değişen sesiyle yaptığı taklitle güldürdü.

        Giray Altınok, yayımladığı videoda; "Dostlar, selam. Küçük bir ciğer enfeksiyonu geçirdim şu an çok iyiyim fakat sesim böyle kaldı. Doktor dedi ki 'Bu hastalık seni Haluk Bilginer'e dönüştürmüş" ifadelerini kullanıp, Haluk Bilginer'in taklidini yaptı.

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        #Giray Altınok
        #Haluk Bilginer
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