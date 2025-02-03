Dolandırıcılar, bu kez hedef kişi olarak kendilerine Giray Altınok'u seçti. Altınok, yaptığı açıklamada, görüntülerinin yasa dışı bir kumar sitesi tarafından montajlanıp kullanıldığını söyledi.

"BU REZİLLİĞİN BENİMLE BİR ALAKASI YOK"

Şikâyette bulunduğunu söyleyen ünlü oyuncu; "Arkadaşlar, benim bir televizyon reklamım üzerinden alınan görüntü, yasa dışı bir kumar sitesi tarafından montajlanıp kullanılıyor. Direkt olarak yasal işlem başlattık fakat buradan da bilgilendirmek istedim. Bu rezilliğin elbette ki benimle herhangi bir alakası yoktur" ifadelerini kullandı.