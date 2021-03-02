Gişe Memuru filmi oyuncuları kimler? Gişe Memuru filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Başrollerini Sercan Ercan ve Nur Aysan'ın paylaştığı komedi filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

GİŞE MEMURU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kenan (Serkan Ercan); insanlarla ilgilenmekten çok hayal dünyasına dalan, babası ile aynı evde oturan sessiz sakin bir gişe memurudur. Tavşancık gişeler bölgesinde gişe memurluğu yapmaktadır. Bu hayal olayları, ona en çok araba geçiren şöhretini kazandırmıştır. Kenan'ın, annesinin ölümünden sonra babası ile arası ciddi bir şekilde bozulur. Kenan'ın bu hayatı, yeni atanacağı gişelerde değişecektir.

GİŞE MEMURU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Serkan Ercan-Kenan

Zafer Diper-Kenanın babası Hakkı

Nergis Öztürk-Nurgül

Büşra Pekin-Nevra

Nadir Sarıbacak-Hüseyin

Ruhi Sarı-Cengiz

Sermet Yeşil-Artun

Mustafa Can Poyraz-Remzi

Nur Fettahoğlu-Kadın

Tarık Şerbetçioğlu-İşletme Şefi

Enes Mazak-İbrahim

Mustafa Cankılıç-İlhan

İskender Bağcılar-Kemalettin

Erkan Avcı

Adem Yavuz Özata

Tolga Yeter-Mustafa

Faruk Karaçay-Erol

Türkü Turan

GİŞE MEMURU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri 18 günde tamamlanan Kelebekler, yönetmen Tolga Karaçelik'in ilk filmi Gişe Memuru'nda da bahsedilen Milas'taki Hasanlar Köyü'nde çekildi.