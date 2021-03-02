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Gişe Memuru filmi nerede çekildi? Gişe Memuru oyuncuları ve konusu

Gişe Memuru filmi bu akşam televizyon ekranından izleyicileri ile buluşacak. 2010 yılı çıkışlı Gişe Memuru filmi oyuncuları ve konusu haberimizde...

Gişe Memuru filmi nerede çekildi? Gişe Memuru oyuncuları ve konusu

Gişe Memuru filmi oyuncuları kimler? Gişe Memuru filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Başrollerini Sercan Ercan ve Nur Aysan'ın paylaştığı komedi filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde...

GİŞE MEMURU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kenan (Serkan Ercan); insanlarla ilgilenmekten çok hayal dünyasına dalan, babası ile aynı evde oturan sessiz sakin bir gişe memurudur. Tavşancık gişeler bölgesinde gişe memurluğu yapmaktadır. Bu hayal olayları, ona en çok araba geçiren şöhretini kazandırmıştır. Kenan'ın, annesinin ölümünden sonra babası ile arası ciddi bir şekilde bozulur. Kenan'ın bu hayatı, yeni atanacağı gişelerde değişecektir.

GİŞE MEMURU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Serkan Ercan-Kenan
Zafer Diper-Kenanın babası Hakkı
Nergis Öztürk-Nurgül
Büşra Pekin-Nevra
Nadir Sarıbacak-Hüseyin
Ruhi Sarı-Cengiz
Sermet Yeşil-Artun
Mustafa Can Poyraz-Remzi
Nur Fettahoğlu-Kadın
Tarık Şerbetçioğlu-İşletme Şefi
Enes Mazak-İbrahim
Mustafa Cankılıç-İlhan
İskender Bağcılar-Kemalettin
Erkan Avcı
Adem Yavuz Özata
Tolga Yeter-Mustafa
Faruk Karaçay-Erol
Türkü Turan

GİŞE MEMURU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimleri 18 günde tamamlanan Kelebekler, yönetmen Tolga Karaçelik'in ilk filmi Gişe Memuru'nda da bahsedilen Milas'taki Hasanlar Köyü'nde çekildi.

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