Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünyadan Gisele Bündchen: Ayrılıklar asla kolay değil - Magazin haberleri

        Gisele Bündchen: Ayrılıklar asla kolay değil

        Gisele Bündchen, eski eşi Tom Brady'nin meslektaşı Irına Shayk ile yeni bir aşka yelken açmasının ardından ilk kez konuştu. Ayrılıkların asla kolay olmadığını söyleyen Bündchen, olumsuzluklara odaklanmak yerine dikkatini çocuklarına, sağlığına, projelerine kaydırdığını ifade etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2023 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Rus model Irina Shayk'ın Tom Brady ile Joe Nahmad - Madison Headrick'in düğününde yakınlaştığı öne sürüldü. Haziran ayında gerçekleşen düğün sonrası Shayk iddiaları reddetti.

        2

        Irina Shayk'a yakın kaynaklar, "Irina, bütün hafta sonu Tom'u takip etti. Kendini resmen Tom'un üstüne atıyordu" demişti. Aynı kaynaklar, Tom Brady'nin Rus modelle ilgilenmediğini ve sadece arkadaş olduklarını söylediğini iddia etmişti.

        "YALAN" AÇIKLAMASI

        Çıkan haberlerin ardından Irina Shayk'ın menajerlik şirketi, "Bu hikâye tamamıyla yalan. Bu söylenenler, düğün töreninin tamamen kötü niyetli ve kurgusal bir anlatımı" açıklamasını yaptı.

        3

        AŞK BELGELENDİ

        Bütün bu açıklamalara rağmen Irina Shayk (37) ile Tom Brady'nin (45) aşkı geçtiğimiz ay belgelendi. Shayk, Brady'nin Los Angeles'taki evinden çıkarken görüntülendi.

        4

        Amerikan futbol oyuncusu olan Tom Brady, bir gün sonra da sevgilisini otomobiliyle evinden aldı. İkili, kırmızı ışıkta beklerken gazetecilerin objektiflerine yansıdı. O anlarda Irina Shayk'ın kendisini gizlemeye çalıştığı görüldü. Brady bir ara elini uzatıp Shayk'ın yüzünü hafifçe okşadı.

        5

        Sürpriz aşk sonrası Tom Brady'nin eski eşi Brezilyalı model Gisele Bündchen bir açıklama yaptı. Bündchen, "Ayrılıklar asla kolay değil, özellikle de yolun her adımında spekülasyon yapan koca bir medya varken… Ne kadar zorlu olursa olsun her durumun bize öğretecek bir şeyi olduğuna ve büyümemiz için gerçekleştiğine her zaman güvenmişimdir" dedi.

        6

        Tom Brady ile evliliğinden, 13 yaşında Benjamin isimli bir oğlu ve 11 yaşında Vivian Lake isimli bir kızı olan Bündchen, olumsuzluklara odaklanmak yerine dikkatini çocuklarına, sağlığına, projelerine ve hayallerine kaydırdığını söyledi.

        7

        Gisele Bündchen ile Tom Brady, geçtiğimiz yıl boşandı. Bündchen ayrılık sonrası, "Birlikte geçirdiğimiz zaman için çok minnettarız, Tom ve ben boşanmamızı dostane bir şekilde sonuçlandırdık. Önceliğim her zaman tüm kalbimle çocuklarımda olmaya da devam edecek" demişti.

        8

        "ACI VERİCİ VE ZOR"

        Tom Brady ise, "Bu karara dostane bir şekilde ulaştık. Her şekilde dünyamızın merkezi olmaya devam edecek güzel ve harika çocuklarla kutsandık. Hak ettikleri sevgi ve ilgiyi görmelerini sağlamak için her zaman ebeveynler olarak birlikte çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuşmuştu.

        Çok düşündükten sonra ayrılma kararı verdiklerini söyleyen Tom Brady, "Bunu yapmak elbette acı verici ve zor. Tıpkı dünyanın her yerinde, her gün aynı şeyi yaşayan birçok insan için olduğu gibi... Ancak, hayatımızda henüz yazılmamış yeni bölümlerin peşinden koşarken birbirimiz için sadece en iyisini diliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

        #Irına Shayk
        #Tom Brady
        #Gisele Bündchen
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        4 şirkete 628 milyon TL ceza
        4 şirkete 628 milyon TL ceza
        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        O kentimizde denize girmek yasaklandı!
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Instagram'da ayda 21 saat geçiriyoruz! Beyni nasıl etkiliyor?
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        Galatasaray'ın transfer gündemi: Tete, Zaniolo, Tanganga
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        TMO silosundaki patlamadan acı haber!
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Messi ile kıyasladılar! 5 kişilik listede...
        Sıcaklar vurdu! 50 araçta yangın çıktı
        Sıcaklar vurdu! 50 araçta yangın çıktı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        Zaynutdinov ve Eric Bailly atağı
        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
        ABD'de 1,58 milyar dolarlık 'Mega Millions'ı bir kişi kazandı
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        "Sahada Şampiyonlar Ligi takımı vardı"
        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Gitmeli mi, kalmalı mı? Prof. Özener'den açıklama
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Okan Buruk: Fenerbahçe maçını hatırlattı
        Parktaki dehşette cinayet perdesi aralandı!
        Parktaki dehşette cinayet perdesi aralandı!
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Vekalet savaşının yeni sahnesi... 
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Zararına mevduat mı, kârına otomobil mi?
        Konserleri iptal oldu
        Konserleri iptal oldu
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        Su kaynaklarında büyük tehlike!
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        'Günübirlik' kiralamaya 'Basit Konaklama Belgesi'
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        Klimalı ortamlarda yaşayanlara kötü haber!
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de
        En yüksek fiyat artışı Türkiye'de