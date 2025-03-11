Gisele Bündchen doğumdan bir ay sonra eski fit haline döndü

İlk kez Aralık 2021'de oğlu için dövüş sporu jiu-jitsu eğitimi almak istediğinde tanıştığı eğitmeni Joaquim Valente ile Haziran 2023'ten bu yana birlikte olan ünlü model, erkek arkadaşıyla öpüşürken de objektife yansıdı.