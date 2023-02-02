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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gisele Bündchen, eski eşi Tom Brady'nin emeklilik haberini kutladı

Amerikan futbolcusu Tom Brady, ikinci kez emekli oldu. Brady'nin yoğun iş hayatı nedeniyle boşandığı iddia edilen Gisele Bündchen, eski eşinin emeklilik haberini kutladı

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  • Gisele Bündchen, eski eşi Tom Brady'nin emeklilik haberini kutladı - Magazin haberleri

    2009'da nikâh masasına oturan Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady, 13 yıllık evliliklerini 31 Ekim 2022'de sonlandırmıştı. Brady, ikinci kez emekli oldu.
  • Gisele Bündchen, eski eşi Tom Brady'nin emeklilik haberini kutladı - Magazin haberleri

    Gisele Bünchen ile Tom Brady'nin boşanma sebebinin Brady'nin yoğun iş hayatı ve ailesine yeterince zaman ayıramaması olduğu iddia edilmişti.

    Geçtiğimiz yıl ilk emeklilik haberini duyuran ve daha sonrasında yeniden futbolculuğa dönem Tom Brady'nin bu hareketinin ardından Gisele Bündchen'in boşanma kararı verdiği söylenmişti.
  • Gisele Bündchen, eski eşi Tom Brady'nin emeklilik haberini kutladı - Magazin haberleri

    ESKİ EŞİNİN EMEKLİLİK HABERİNİ KUTLADI

    Tom Brady, emeklilik duyurusunu sosyal medya hesabından yaptı. Üç çocuk sahibi olduğu eski eşi Gisele Bündchen de Brady'nin paylaşımına kayıtsız kalmadı.
  • Gisele Bündchen, eski eşi Tom Brady'nin emeklilik haberini kutladı - Magazin haberleri

    "GÜZEL ŞEYLER YAŞAMANI DİLİYORUM"

    42 yaşındaki Gisele Bünchen, "Hayatının yeni döneminde güzel şeyler yaşamanı diliyorum" dedi. Tom Brady ise emeklilik duyurusunun ardından çocukları ve arkadaşlarıyla çekildiği birçok kareyi art arda yayınladı. Fotoğrafların arasında eski eşi Bündchen de vardı.
  • Gisele Bündchen, eski eşi Tom Brady'nin emeklilik haberini kutladı - Magazin haberleri

    "BU ÇOK SERT BİR SPOR"

    Öte yandan, Gisele Bünchen, Tom Brady'nin ilk emeklilik duyurusundan 40 gün sonra futbola geri dönmesi üzerine "Birçok endişem var. Bu çok sert bir spor. Çocuklarım var, eşimin daha çok hayatımızda olmasını isterim. Bunun üzerine birçok konuşma yaptık" demişti.
  • Gisele Bündchen, eski eşi Tom Brady'nin emeklilik haberini kutladı - Magazin haberleri

    7 KİLO VERDİ

    Tom Brady'nin, Gisele Bündchen'den ayrıldıktan sonra 7 kilo verdiği öne sürülmüştü. Konuyu geçtiğimiz günlerde spor muhabiri Jeff Darlington gündeme getirmişti. Darlington'ın iddiasına göre; 'Tampa Bay Buccaneers' takımının oyun kurucusu olan Tom Brady, çalkantılı özel hayatı nedeniyle yaklaşık 7 kilo verdi.
  • Gisele Bündchen, eski eşi Tom Brady'nin emeklilik haberini kutladı - Magazin haberleri

    "FİZİKSEL GÜCÜ OLUMSUZ ETKİLENDİ"

    Jeff Darlington, Tom Brady'nin kilo kaybının sahalardaki fiziksel gücünü de etkilediğini dile getirmişti. Bu durumun Brady'nin futbol kariyerine olumsuz yansıyacağını ifade eden Darlington, takımın da zarar göreceğini ileri sürmüştü.
  • Gisele Bündchen, eski eşi Tom Brady'nin emeklilik haberini kutladı - Magazin haberleri

    ÖZEL BİR BESLENME PROGRAMI UYGULUYOR

    Belirtilenlere göre; Tom Brady, yıllardır özel bir beslenme ve egzersiz programı uyguluyor. Brady'nin beslenmesinden sorumlu olan şef Allen Camhbell, daha önce yaptığı açıklamada Brady'nin koyu yeşil yapraklı sebzeler, hayvansal protein, baklagiller ve tam tahıllar tükettiğini sözlerine eklemişti.

    Tom Brady'nin, sahaya çıkacağı günlerde ise badem ezmesi yediği öğrenilmişti.
  • Gisele Bündchen, eski eşi Tom Brady'nin emeklilik haberini kutladı - Magazin haberleri

    "BİRLİKTE GEÇİRDİĞİMİZ ZAMAN İÇİN MİNNETTARIZ"

    Öte yandan Gisele Bündchen, boşanma sonrası yaptığı açıklamada, "Birlikte geçirdiğimiz zaman için çok minnettarız, Tom ve ben boşanmamızı dostane bir şekilde sonuçlandırdık. Önceliğim her zaman tüm kalbimle çocuklarımda olmaya da devam edecek" demişti.
  • Gisele Bündchen, eski eşi Tom Brady'nin emeklilik haberini kutladı - Magazin haberleri

    "BİRÇOK OYUNCU BÖYLE DURUMLAR YAŞIYOR"

    Tom Brady, ayrılığın ardından, "Birçok profesyonel oyuncu hayatının bir noktasında işinde ve evinde böyle durumlar yaşıyor" açıklamasını yapmıştı.
  • Gisele Bündchen, eski eşi Tom Brady'nin emeklilik haberini kutladı - Magazin haberleri

    "ÖNCELİĞİM KARİYERİM VE ÇOCUKLARIM"

    Gisele Bündchen, "İyi haber şu ki; çok dostane bir durum var ortada ve ben yalnızca iki şeye odaklanıyorum; ailem ile ilgilenmek ve futbol maçlarında kazanmak için elimden geleni yapmak... Profesyoneller böyle yapar" ifadelerini kullanmıştı. 

    Tom Brady, "İşteyken işe odaklanırsınız, sonra eve gidersiniz ve evdeki önceliklerinize odaklanırsınız. Elinizden gelenin en iyisini yaparsınız. Çalışmaya ve bir baba olmaya devam ettiğim müddetçe bunları yapacağım" açıklamasında bulunmuştu.

    Fotoğraflar: AP, Instagram

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