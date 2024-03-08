Gisele Bündchen gözyaşlarına boğuldu
Ünlü model Gisele Bündchen, eski eşi Tom Brady ile olan boşanmasından söz ederken gözyaşlarını tutamadı
2009'da nikâh masasına oturan Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady, 13 yıllık evliliklerini 31 Ekim 2022'de sonlandırdıklarını duyurmuştu.
"IMPACT x Nightline: Gisele Bündchen: Dağa Tırmanış" için konuşan programda boşanmanın etkilerini henüz üzerinden atamadığını gösterdi.
Robin Roberts ile yaptığı röportaj sırasında, sunucu, ona ayrılıkla ilgili soru sorduğunda, süpermodel, boşanmasını 'bir rüyanın ölümüne' benzettiğini belirterek üzüntüsünü gösterdi.
Roberts’ın "Nasılsın?" sorusu sonrasında ağlamaya başlayan Bündchen yüzünü kameranın aksi yönüne çevirerek; "Üzgünüm arkadaşlar. Bilmiyorum. Biraz izin verebilir misiniz?" ricasında bulundu.
Giseye Bündchen, yakın zamanda jitsu eğitmeni erkek arkadaşı Joaquim Valente ile görülmüştü. Bündchen'e "Kalbinizi birine tekrar açabilir misiniz?" sorusu üzerine başlangıçta yanıt vermekte tereddüt etti ve gülümsedi.
Ünlü model sonrasında; "Kalbimin şu anda olduğu yer, şu anda bulunduğum yerdir. Kendi gerçeğimi yaşıyorum ve bunun için özür dilemiyorum" dedi.
"EN ÇOK O MUTLU OLSUN İSTERİM"
Gisele Bündchen, daha önce de; "Onu hep desteklerim ve hep de destekleyeceğim. Dünyada en çok mutlu olmasını istediğim biri varsa o da Tom'dur. Tüm hayallerinin gerçekleşmesini dilerim" demişti.
Çiftin, Vivian Lake Brady ve Benjamin Brady adında iki çocuğu bulunuyor.
Brady'nin oyuncu Bridget Moynahan'dan, John Edward Thomas Toynahan adında bir oğlu daha var.