"ÖNCELİĞİM KARİYERİM VE ÇOCUKLARIM"



Ünlü isim, "İyi haber şu ki; çok dostane bir durum var ortada ve ben yalnızca iki şeye odaklanıyorum; ailem ile ilgilenmek ve futbol maçlarında kazanmak için elimden geleni yapmak... Profesyoneller böyle yapar" ifadelerini kullanmıştı.