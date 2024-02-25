Gisele Bundchen ile Tom Brady'nin evliliğinde Joaquim Valente detayı
13 yıllık evliliklerini 31 Ekim 2022'de sonlandıran Gisele Bundchen ile Tom Brady'nin arasını asıl bozan şeyin yasak bir aşkın olduğu iddiası gündem oldu
2009'da nikâh masasına oturan Brezilyalı ünlü model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady, 13 yıllık evliliklerini 31 Ekim 2022'de sonlandırdı. Brady'nin yoğun iş hayatı nedeniyle ayrılma kararı aldığı ileri sürülse de Bündchen, bu iddiaları daha sonra yalanladı.
Ayrılığın ardından Gisele Bündchen, boşanmadan beri adı jiu-jitsu hocası Joaquim Valente aşk söylentilerine karışsa da bu konuda; "Ben boşanır boşanmaz bir başka erkeğin kollarına koşmam, önceliğim işim ve çocuklarım" diyerek iddiaları reddetmişti.
Ancak aylardır devam eden söylentiler ve bu söylentilere Tom Brady cehpesinden gelen tepkiler ünlü modeli yalanladı. Tom Brady'den ayrıldığından beri sürekli olarak kendisinin ve çocuklarının kişisel spor eğitmeni olan Joaquim Valente'yle görüntülenen Gisele Bündchen'in hocasıyla aşk yaşadığı iddia ediliyor.
AİLENİN YANINDAN AYRILMIYOR
Sürekli birlikte antrenman yapan ikili spor yapmadıkları zamanlarda da sürekli birlikteler. Hatta Gisele Bündchen, çocuklarıyla birlikte sık sık tatile gittiği Kosta Rica'ya da Joaquim Valente ile birlikte gitti. Valente, adeta ailenin yakınından hiç ayrılmıyor.
Tom Brady'nin eski eşinin ilişkisinin uzun zamandır sürdüğünden haberdar ve bundan da rahatsızlık duymadığı söyleniyor.
Aşk yaşadıklarını sürekli reddetseler de Tom Brady ve yakın çevresi bu ilişkinin gerçekliğini çoktan kabul etmiş durumda. Hatta aralarının bu kadar sık fıkı olmasının da boşanmadan sonra başlamadığını söylüyorlar. Tom Brady'nin yakınlarına göre Gisele Bündchen ve Joaquim Valente'nin aşkı, Bündchen hâlâ Tom Brady'yle evliyken, 2021'de başlamış.
Daily Mail'e konuşan bir kaynak; "Gisele insanların Joaquim'le hazirandan beri çıktığını düşünmesini istiyorsa öyle olsun ama onlar daha uzun süredir birlikteler ve işi ağırdan almıyorlar" dedi. Bu sözler Tom Brady'nin yakın çevresine ait. Ve yine aynı kişilerin anlattığına göre, Brady bu durumu çoktan kabullenmiş durumda. Tom Brady'nin Joaquim Valente ile hiçbir sorunu olmadığını ve çocuklarının iyiliği için işleri dostane tutmaya çalışacağı söyleniyor.
Gisele Bündchen ve Valente'nin aşkının hızla ilerlediği haberleri 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Miami'deki mahallelerinde öpüşürken görülmeleri üzerine iyice alevlenmişti. Bündchen ise ısrarla "O bizim öğretmenimiz ve en önemlisi, hayranlık duyduğum ve güvendiğim bir insan. Böyle bir enerjiye sahip olmak, çocuklarımın böyle bir enerjinin etrafında olması çok güzel" diyerek ilişki yaşadıklarını inkar etmeye devam ediyor.
Öte yandan Tom Brady bir süredir Rus model Irina Shayk'la bir ilişki yaşıyor. İlişkilerini açıktan yaşamamaya çalışan Brady ve Shayk yine de sık sık birlikte görüntüleniyor. Henüz bu ilişkiyle ilgili bir açıklamaları olmasa da bir yalanlama yapmış da değiller.
ÜÇ ÇOCUK BABASI
Tom Brady ile Gisele Bündchen, 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin, Vivian Lake Brady ve Benjamin Brady adında iki çocuğu bulunuyor.
Brady'nin oyuncu Bridget Moynahan'dan, John Edward Thomas Toynahan adında bir oğlu daha bulunuyor.
Fotoğraflar: Bacgrid USA, Instagram