Gisele Bundchen ile Tom Brady'nin evliliğinde Joaquim Valente detayı

Daily Mail'e konuşan bir kaynak; "Gisele insanların Joaquim'le hazirandan beri çıktığını düşünmesini istiyorsa öyle olsun ama onlar daha uzun süredir birlikteler ve işi ağırdan almıyorlar" dedi. Bu sözler Tom Brady'nin yakın çevresine ait. Ve yine aynı kişilerin anlattığına göre, Brady bu durumu çoktan kabullenmiş durumda. Tom Brady'nin Joaquim Valente ile hiçbir sorunu olmadığını ve çocuklarının iyiliği için işleri dostane tutmaya çalışacağı söyleniyor.