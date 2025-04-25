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        Haberler Dünyadan Gisele Bündchen, Ivanka Trump ile Karlie Kloss aynı plajda - magazin haberleri

        Gisele Bündchen, Ivanka Trump ile Karlie Kloss aynı plajda

        Gisele Bündchen, Ivanka Trump ile Karlie Kloss Costa Rica tatilinde plajda bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 13:39 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:39
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        Plaja ünlü akını
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        Gisele Bündchen, Ivanka Trump ile Karlie Kloss, geçtiğimiz günlerde Costa Rica'daki bir plajda bir araya geldi. Üç ünlü isim, aileleriyle birlikte çıktıkları tatilde eğlenceli vakit geçirip sıcak bir sohbete dalmış halde görüntülendi.

        Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile ünlü model Karlie Kloss, eşlerinin kardeş olması nedeniyle akrabalar... Karlie Kloss'un eşi Joshua Kushner, Ivanka Trump'ın eşi ise Jared Kushner.

        Üçüncü çocuğuna hamile olan Karlie Kloss, belirginleşen karnıyla plajda tut atarken fotoğraflandı.

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        Ivanka Trump, eşi ve üç çocuğuyla bir süredir aynı bölgede tatiline devam ediyor.

        Brezilyalı süper model Gisele Bündchen de bir Costa Rica hayranı olarak zamanının büyük kısmını bu ülkede geçiriyor. Erkek arkadaşı Joaquim Valente ile ilk çocuğunu, kendisinin ise üçüncü çocuğunu şubat ayında dünyaya getirmişti.

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