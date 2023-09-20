Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Gisele Bündchen iyileşme sürecinde - Magazin haberleri

        Gisele Bündchen iyileşme sürecinde

        Geçtiğimiz yıl Tom Brady'den boşanan Gisele Bündchen, ayrılığı sindirmeye başladığını ifade etti. İyileşme sürecinde olduğunu belirten ünlü model, egzersiz yapmaya, doğru beslenmeye, meditasyona ve açık havada vakit geçirmeye öncelik verdiğini anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 08:41 Güncelleme: 20.09.2023 - 09:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2009'da nikâh masasına oturan Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady, 13 yıllık evliliklerini 31 Ekim 2022'de sonlandırmıştı.

        Brady'nin yoğun iş hayatı nedeniyle boşanma kararı aldığı konuşulan Bündchen, ayrılığı sindirmeye başladığını ve iyileşme sürecinde olduğunu açıkladı.

        2

        "AİLEM İÇİN ÇOK ZORDU"

        Gisele Bündchen, iki çocuğunun babasıyla evliliğinin sonuna yaklaşırken aynı zamanda iki hasta ebeveyniyle de uğraştığını ifade etti.

        Konuyla alakalı 'People'a konuşan model, "Ailem için çok zordu. Hayatımın her alanında çok şey oldu. Hayatın getirdiği tüm farklı dönemeçler ve dönüşlerle birlikte, çevremizde olup bitenler göz önüne alındığında yapabileceğimiz tek şey, elimizden gelenin en iyisini yapmaktır" dedi.

        3

        İYİLEŞME ADIMLARI

        Annesi ve babasının sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgi vermeyen Gisele Bündchen, bu “karanlık” günleri egzersiz yapmaya, doğru beslenmeye, meditasyona ve açık havada vakit geçirmeye öncelik vererek atlattığını da söyledi.

        4

        "ÇOK DAHA İYİ UYUMAYA BAŞLADIM"

        Geçtiğimiz günlerde alkolü de bıraktığını dile getiren model, "Sanırım bu zamanlarda beni destekleyecek tüm bu araçlara sahip olmasaydım, bu çok zor olurdu" itirafında bulundu.

        Bündchen, alkolü bıraktığından beri çok daha iyi uyumaya başladığını ve hatta daha önce fark etmediği şeyleri fark etmeye başladığını da sözlerine ekledi.

        Fotoğraflar: Reuters, AP

        #Gisele Bündchen
        #Tom Brady
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Yeni görüntüler ortaya çıktı
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da protesto
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Oyuncu Merve Kayaalp neden hayatına son verdi? Babadan önemli açıklama!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Alman SUV'da üçüncü perde!
        Kendisini ve çocuklarını döven kocasını uyurken öldürdü!
        Kendisini ve çocuklarını döven kocasını uyurken öldürdü!
        Karabağ'da antiterör operasyonu! Azerbaycan'dan "teslim olun" çağrısı
        Karabağ'da antiterör operasyonu! Azerbaycan'dan "teslim olun" çağrısı
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
        25 yıllık eşini av tüfeğiyle öldürdü! Cinayet nedeni "Pes" dedirtti!
        25 yıllık eşini av tüfeğiyle öldürdü! Cinayet nedeni "Pes" dedirtti!
        Yağma yok!
        Yağma yok!
        Bu bölgelerde yağmur var!
        Bu bölgelerde yağmur var!
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Tarihi Yarımada'dan vazgeçemiyor
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Granada'da Müslüman mezarlığı ortaya çıkarıldı
        Yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 ölü, 18 yaralı
        Yolcu otobüsü traktöre çarptı: 2 ölü, 18 yaralı
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        İsmail Kartal'ın Avrupa planı!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        Kuntz'un yerine 3 aday!
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        İşçi ücretini bankadan ödemek zorunlu
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Ağrı'ya 42 yıl önce düşmüştü... "Oldukça kıymetli"
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan zam açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar