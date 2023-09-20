Gisele Bündchen iyileşme sürecinde

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"AİLEM İÇİN ÇOK ZORDU"



Gisele Bündchen, iki çocuğunun babasıyla evliliğinin sonuna yaklaşırken aynı zamanda iki hasta ebeveyniyle de uğraştığını ifade etti.



Konuyla alakalı 'People'a konuşan model, "Ailem için çok zordu. Hayatımın her alanında çok şey oldu. Hayatın getirdiği tüm farklı dönemeçler ve dönüşlerle birlikte, çevremizde olup bitenler göz önüne alındığında yapabileceğimiz tek şey, elimizden gelenin en iyisini yapmaktır" dedi.