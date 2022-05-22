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Gisele Bündchen travmasını anlattı: Babamın görmesini istemedim!

Podyumların dünyaca ünlü ismi Gisele Bündchen, yıllar önce çıktığı defilede göğüslerini açıkta bırakan kıyafetle yürürken yaşadığı travmayı anlattı. Bündchen, "Ağladım, kaçmak istedim. Aklımdan geçen tek şey babamın bu resmi görmemesiydi." dedi

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  • Gisele Bündchen kariyerindeki en travmatik anısını anlattı

    6 yıl önce podyumdan emekli olduğunu açıklayan model Gisele Bündchen (41), 1998'de çıktığı bir defilenin üzerinde bıraktığı etkisini anlattı.
  • Gisele Bündchen kariyerindeki en travmatik anısını anlattı

    İngiliz Vogue Dergisi'ne konuşan Bündchen, Alexander McQueen'in defilesinde göğüslerini tamamen açıkta bırakan, ince gümüş zincirlerden oluşan üstle yürümüştü.
  • Gisele Bündchen kariyerindeki en travmatik anısını anlattı

    "AĞLAMAYA BAŞLADIM"

    Brezilyalı model, "Kıyafetim yoktu, bu yüzden defileye geldiğimde 'Ne giyiyorum, tişört falan mı?' dedim. Hayır, buydu. Bu yüzden ağlamaya başladım." diye konuştu.
  • Gisele Bündchen kariyerindeki en travmatik anısını anlattı

    "BABAMIN GÖRMESİNİ İSTEMEDİM"

    Yıllarca Victoria's Secret'ın en ünlü yüzlerinden biri olarak podyumlarda fırtına estiren iki çocuk annesi Gisele Bündchen, üzerinde travmatik etki bırakan defileye henüz 18 yaşındayken çıktığını söyledi. O dönemde İngilizce bilmediğini de ekleyen Bündchen, "Podyumda yürüdüğüm sürece hep 'Umarım babam bu resmi hiç görmez' diye düşünüyordum." ifadelerini kullandı.

    Ünlü isim, daha sonra "Tek yapmak istediğim kaçmaktı." diye ekledi.
  • Gisele Bündchen kariyerindeki en travmatik anısını anlattı

    "AİLEMİN UTANACAĞINI DÜŞÜNDÜM"

    Öte yandan Bündchen, anılarını 2018 yılında çıkardığı 'Lessons: My Path to a Meaningful Life' adlı kitapta anlatmış, travmatik podyum deneyiminden de bahsetmişti. Ünlü yıldız, kitabında, "Ne yaptığım konusunda fikrim yoktu. Çoğunlukla, ailemin ne kadar hayal kırıklığına uğrayacağını ve utanacağını düşündüm. Gözyaşlarımı tutmaya çalıştım ama akmaya devam ettiler ve kirpiklerime yapışan siyah tüyler çıkmaya başladı." ifadelerini kullanmıştı.
  • Gisele Bündchen kariyerindeki en travmatik anısını anlattı

    "KAÇMAYI DÜŞÜNDÜM"

    Bündchen ayrıca, "Kaçmayı düşündüm. Orada bir kıyafet olmadan dışarı çıkmamın hiçbir yolu yoktuç." diye eklemişti.
  • Gisele Bündchen kariyerindeki en travmatik anısını anlattı

    Victoria’s Secret meleği olarak 2000 yılında 15 milyon dolarlık 'Fantezi Sütyeni' giyen Bündchen, 2006'da son kez Victoria's Secret Moda Şovu'nda yürümüştü. Ünlü model, ayrıca verdiği röportajda Victoria's Secret günleri için de şu ifadeyi kullandı:

    Arkamın kapalı olduğundan her zaman emin oldum çünkü popom sarkmış şekilde podyumda yürümek beni rahatsız etti.
  • Gisele Bündchen kariyerindeki en travmatik anısını anlattı

    2 ÇOCUK ANNESİ

    Öte yandan 2009'dan beri Amerikan futbolcusu Tom Brady ile evli olan ünlü modelin, 9 yaşında Vivian adında bir kızı ve 12 yaşında Benjamin adında bir oğlu bulunuyor.

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