"TANIDIĞIM EN TATLI İNSANSIN"



Brady, daha sonra sosyal medya hesabından ailesiyle çekildiği bu kareyi, "Yıl dönümümüz kutlu olsun. Senden daha iyi bir eş ve partner hayal edemezdim... Tanıdığım en tatlı, en sevgi dolu ve kararlı insansın" notuyla paylaştı.