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Gisele Bündchen, ayrılık nedeni hakkında konuştu: Mutlu olsun isterim

Amerikan futbolcusu Tom Brady'nin yoğun iş hayatı nedeniyle boşandığı iddia edilen Gisele Bündchen, ayrılık nedeni hakkında konuştu

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  • Gisele Bündchen, Tom Brady ile ayrılık nedeni hakkında konuştu: Mutlu olsun isterim - Magazin haberleri

    2009'da nikâh masasına oturan Brezilyalı model Gisele Bündchen ile Amerikan futbolcusu Tom Brady, 13 yıllık evliliklerini 31 Ekim 2022'de sonlandırmıştı. Brady'nin yoğun iş hayatı nedeniyle ayrılma kararı aldığı iddia edilen Bündchen, boşanmanın asıl nedeni hakkında konuştu.
  • Gisele Bündchen, Tom Brady ile ayrılık nedeni hakkında konuştu: Mutlu olsun isterim - Magazin haberleri

    Gisele Bünchen, Tom Brady ile boşanmalarının sebebinin bambaşka olduğunu söyledi.
  • Gisele Bündchen, Tom Brady ile ayrılık nedeni hakkında konuştu: Mutlu olsun isterim - Magazin haberleri

    "HER ŞEY TAMAMEN SİYAH YA DA BEYAZ DEĞİLDİR"

    Vanity Fair Dergisi'ne konuşan Gisele Bünchen, iddiaların doğru olmadığını söyledi. Brady'nin spora yeniden dönmesini "kırıcı" olarak nitelendirse de Bündchen, "Bu söylenenler yalnızca puzzle'ın bir parçası. Her şey o kadar da siyah, beyaz değil" dedi.
  • Gisele Bündchen, Tom Brady ile ayrılık nedeni hakkında konuştu: Mutlu olsun isterim - Magazin haberleri

    "EN ÇOK O MUTLU OLSUN İSTERİM"

    42 yaşındaki model Gisele Bündchen, "Onu hep desteklerim ve hep de destekleyeceğim. Dünyada en çok mutlu olmasını istediğim biri varsa o da Tom'dur. Tüm hayallerinin gerçekleşmesini dilerim" dedi.
  • Gisele Bündchen, Tom Brady ile ayrılık nedeni hakkında konuştu: Mutlu olsun isterim - Magazin haberleri

    Gisele Bündchen, Tom Brady ile ayrılığını "hayallerinin ölmesi" olarak nitelendirdi. Bündchen, sözlerine şöyle devam etti: Tanıştığımızdan ben 26, o da 29 yaşındaydı. Aile olmak istiyordum ama zaman geçtikçe farklı şeyler istediğimizi fark ettik. Bu karşınızdakini sevmediğiniz anlamına gelmez. İkilinin, Vivian ve Benjamin adında iki çocuğu bulunuyor.

    Fotoğraflar: Instagram

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