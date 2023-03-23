"EN ÇOK O MUTLU OLSUN İSTERİM"

42 yaşındaki model Gisele Bündchen, "Onu hep desteklerim ve hep de destekleyeceğim. Dünyada en çok mutlu olmasını istediğim biri varsa o da Tom'dur. Tüm hayallerinin gerçekleşmesini dilerim" dedi.