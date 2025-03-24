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        Haberler Dünyadan Gisele Bündchen ve Joaquim Valente'den romantik yat gezisi - magazin haberleri

        Gisele Bündchen ve Joaquim Valente'den romantik yat gezisi

        Kendisinin üçüncü, sevgilisi Joaquim Valente'den ilk çocuğunu geçen ay dünyaya getiren Gisele Bündchen, romantik bir yat gezisinde görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 15:59 Güncelleme: 24.03.2025 - 15:59
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        Romantik yat gezisi
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        Üçüncü çocuğunu geçen ay dünyaya getiren Gisele Bündchen, sevgilisi Joaquim Valente ile birlikte romantik bir yat gezisindeyken görüntülendi.

        44 yaşındaki Brezilyalı model, 37 yaşındaki dönüş sporu jiu-jitsu antrenörü Valente ile Miami'de deniz keyfi yaparken fotoğraflandı.

        Birlikte ilk çocuklarını kucağına alan çift, birbirlerini öperken objektiflere yansıdı.

        13 yıllık eski eşi Tom Brady'den 15 yaşında Benjamin adında oğlu ve 12 yaşında Vivian adında kızı olan Bündchen, geçen hafta da yat gezisi yaparken görüntülenmiş ve doğum sonrasında kısa sürede formuna kavuşmasıyla dikkat çekmişti.

        Aralık 2021'de tanışan Bündchen ve Valente, Haziran 2023'ten bu yana sevgili. Bündchen ile eski eşi Brady, 2022'de ayrıldı.

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        #Gisele Bündchen
        #Joaquim Valente
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