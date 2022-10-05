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Gisele Bündchen ve Tom Brady boşanıyor!

2009'da evlenen Brezilyalı model Gisele Bündchen ile evli olan Amerikan futbolcusu Tom Brady'nin boşanma kararı aldığı ileri sürüldü. Üç çocukları bulunan çiftin, avukatlarıyla görüştüğü ve seçenekleri değerlendirdiği iddia edildi

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  • Gisele Bündchen ve Tom Brady boşanıyor! Magazin haberleri

    Brezilyalı model Gisele Bündchen (42) ile evli olan Amerikan futbolcusu Tom Brady (45) ile ilgili hayranlarını üzen bir iddia ortaya atıldı. 
  • Gisele Bündchen ve Tom Brady boşanıyor! Magazin haberleri

    "TOM KARİYERİNİ TERCİH ETTİ"

    Bir süredir evliliklerinde sorun yaşadığı ileri sürülen çiftin, boşanma aşamasına geldiği ileri sürüldü.

    Page Six'in haberine göre; Bündchen ile Brady, avukatlarla görüşmelere başladı. Kaynaklar, "Evlilikleri çok iyi bir konumda değil. Gisele, Tom'un kariyerini ailesine tercih ettiğini düşünüyor ve bundan bıktı. Gisele'nin hayalleri ve gerçekleştirmek istedikleri şeyler var. Hedeflerini artık ertelemek istemiyor" ifadelerini kullandı.
  • Gisele Bündchen ve Tom Brady boşanıyor! Magazin haberleri

    Forbes'e göre gösteri dünyasının en zengin 16. kadını olan Bündchen, Elle Dergisi'ne verdiği bir röportajda Brady'nin yaptığı sporun çok şiddet içerdiğini ve onunla daha çok zaman geçirmek istediğini belirtmişti.
  • Gisele Bündchen ve Tom Brady boşanıyor! Magazin haberleri

    "ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM!" DEMİŞTİ

    Öte yandan Tom Brady, geçtiğimiz yıl SiriusXM podcas'i Let's Go!'nun bir bölümünde kariyerinin aile hayatını nasıl etkilediği hakkında açıklamalarda bulunmuştu. 

    Brady, eşinin 2015'te podyumdan emekli olmasına rağmen hala hırslı ve başarmak istediklerinin olduğunu, bunun da aileyi bir arada tutan kişi olduğu için sorunlara yol açtığını söylemişti.

    Gisele Bündchen ile evliliklerinin çok zor bir sorunla karşı karşıya olduğunu belirten Amerikan futbolcusu "Çocuklarla elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum! Gerçi daha çok orada olmayı isterdim ama sanırım çok fazla orada olsaydım, bilirsiniz, evde uzun süredir olup biten her şeyi alt üst etmemden de bıkıp usanabilirler" diye konuşmuştu.
  • Gisele Bündchen ve Tom Brady boşanıyor! Magazin haberleri

    ÜÇ ÇOCUK BABASI

    Tom Brady ile Gisele Bündchen, 2009 yılında nikah masasına oturmuştu. Çiftin, Vivian Lake Brady ve Benjamin Brady adında iki çocuğu bulunuyor.
  • Gisele Bündchen ve Tom Brady boşanıyor! Magazin haberleri

    Brady'nin oyuncu Bridget Moynahan'dan, John Edward Thomas Toynahan adında bir oğlu daha bulunuyor.

    Fotoğraflar: Instagram, AP, Splash News.

     

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