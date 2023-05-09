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Giuseppe Verdi’nin son başyapıtı Falstaff AKM’de

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Giuseppe Verdi’nin son başyapıtı olan, bir insanlık komedyası Falstaff operasını sahneliyor… Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek olan eser, 13-27-31 Mayıs 2023 tarihlerinde sanatseverler ile buluşacak

Giuseppe Verdi’nin Son Başyapıtı Falstaff AKM’de
HABERTURK.COM

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Giuseppe Verdi’nin son başyapıtı olan, bir insanlık komedyası Falstaff operasını 13-27-31 Mayıs 2023 tarihlerinde AKM'de sahneliyor.

William Shakespeare'in Windsor'un Şen Kadınları ve IV. Henry oyunlarından uyarlanarak hazırlanmış olan eserin librettosu Arrigo Boito’ya ait.

Falstaff’ın, Verdi tarafından bestelenmek istenmesinin en büyük nedenlerinden birinin, Shakespeare’e olan hayranlığı olduğu bilinmektedir. Verdi, birçok dramatik ve trajik opera bestesinin ardından, bu gülünç, muzip ve nükteli opera eserini bestelerken büyük bir keyif aldığından bahsetmiştir.

İtalyanca seslendirilecek olan eserin rejisörü Renato Bonajuto. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı Tolga Atalay Ün yönetiyor. Dekor tasarımı Efter Tunç’a, kostüm tasarımı Ayşegül Alev’e, ışık tasarımı ise Yakup Çartık’a ait. Eserin koro şefi ise Paolo Villa.

14.yy’da İngiltere’sinde geçen eserde, Shakespeare’in yarattığı en eğlenceli karakterlerden biri olan şişman çapkın Falstaff’ın, aynı anda evli ve iki iyi dost olan Alice Ford’u ve Meg Page’i baştan çıkarmaya çalışması ile başlayan zincirleme olaylar anlatılıyor. Bu insanlık komedyasında; aşk, para, hırs, entrikalar… Kısaca tüm beşeri duyguların yaşandığı bir karmaşanın sonunda, budalalarla dolu olan bu dünyada, her şeyin bir şakadan ibaret olduğu vurgulanır.

Eserde; Işık Belen, Cengiz Sayın, Caner Akgün, Alper Göçeri, Murat Güney, Berk Dalkılıç, Ufuk Toker, Çağrı Köktekin, Anıl Önder, Hazal Ata, Can Reha Gün, Bahadır Özkoca, Göktuğ Alpaşar, Erdem Sakarya, Ali Haydar Taş, Şebnem A. Kışlalı, Sevim Ateş, Dilruba Bilgi, Özgecan Gençer, İpek Zehra Evre, Deniz Likos, Ayçin Sürücüer, Nesrin Gönüldağ, Barbora F.Hitay, Elif Tuğba Tekışık dönüşümlü olarak rol alıyorlar.

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