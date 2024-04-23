Gizem Erman Soysaldı: Gurur duydum

Gizem Erman Soysaldı, 2018'de Adana’da 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu', 2019’da da Nürnberg’de 'En İyi Kadın Oyuncu' ödüllerini aldığı 'İçerdekiler' filmiyle Moskova Uluslararası Film Festivali’nin özel konuğu olarak Moskova’ya gitti.

Filmin gösterimi öncesinde kırmızı halıda dünya basınını ve katılıcımaları selamlayan Gizem Erman Soysaldı’ya ilgi yoğundu. ‘İçerdekiler’ filmindeki performansıyla sinema eleştirmenlerinden de tam not alan Soysaldı, oyunculuğuyla gönülleri fethederken, güzelliği ve şıklığıyla da göz kamaştırdı. Gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gizem Soysaldı; “Bizim için öncelik filmimizin izleyici tarafından beğenilip takdir görmüş olması. Gelen tepkiler, yorumlar o kadar gerçek ve anlamlı ki, bir kez daha çok doğru bir iş yaptığımız için gurur duydum” dedi.